Алексей Савинцев из КПРФ поборется за кресло губернатора Югры
Коммунисты и единороссы определились с кандидатами, в Ханты-Мансийске откроют дежурные группы для детей, около Оби обнаружили трупы животных. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:
Коммунисты определились с кандидатом на пост губернатора региона
- Президиум ЦК КПРФ выдвинул кандидатуру первого секретаря окружного комитета КПРФ Югры Алексея Савинцева на должность губернатора ХМАО.
- Ранее Савинцев избирался депутатом думы Советского района. Был членом Общественной палаты ХМАО, работал главой города Советский. В 2016 году Савинцев стал депутатом думы Югры.
Единороссы выдвигают трех кандидатов на губернаторские выборы
- Генеральный совет партии «Единая Россия» рассмотрел три кандидатуры на должность губернатора ХМАО.
- В список претендентов вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков и мэр Урая Тимур Закирзянов.
В Ханты-Мансийске откроются дежурные группы в детских садах
- В детсадах Ханты-Мансийска отроют 171 дежурную группу, для 1800 детей.
- Такое решение было принято на заседании городского оперштаба.
- Все сотрудники учреждений прошли плановые медосмотры, а помещения были дезинфицированы.
Недалеко от Оби обнаружили трупы животных
- В Нижневартовске местные жители нашли свалку трупов домашних животных в водоохранной зоне, неподалеку от реки Обь.
- Специалисты природоохранного ведомства объявили, что останки животных будут убраны, а информация о свалке будет передана в полицию.
- Также экологи считают, что угрозы заражения воды в Оби от несанкционированной свалки нет.
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