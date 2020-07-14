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Самое актуальное в ХМАО на 14 июля. КПРФ и «ЕР» выдвинули кандидатов на выборы, в Ханты-Мансийске откроют группы для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, савинцев алексей
Алексей Савинцев из КПРФ поборется за кресло губернатора Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунисты и единороссы определились с кандидатами, в Ханты-Мансийске откроют дежурные группы для детей, около Оби обнаружили трупы животных. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

Коммунисты определились с кандидатом на пост губернатора региона

  • Президиум ЦК КПРФ выдвинул кандидатуру первого секретаря окружного комитета КПРФ Югры Алексея Савинцева на должность губернатора ХМАО.
  • Ранее Савинцев избирался депутатом думы Советского района. Был членом Общественной палаты ХМАО, работал главой города Советский. В 2016 году Савинцев стал депутатом думы Югры.

Единороссы выдвигают трех кандидатов на губернаторские выборы

  • Генеральный совет партии «Единая Россия» рассмотрел три кандидатуры на должность губернатора ХМАО.
  • В список претендентов вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков и мэр Урая Тимур Закирзянов.

В Ханты-Мансийске откроются дежурные группы в детских садах

  • В детсадах Ханты-Мансийска отроют 171 дежурную группу, для 1800 детей.
  • Такое решение было принято на заседании городского оперштаба.
  • Все сотрудники учреждений прошли плановые медосмотры, а помещения были дезинфицированы.

Недалеко от Оби обнаружили трупы животных

  • В Нижневартовске местные жители нашли свалку трупов домашних животных в водоохранной зоне, неподалеку от реки Обь.
  • Специалисты природоохранного ведомства объявили, что останки животных будут убраны, а информация о свалке будет передана в полицию.
  • Также экологи считают, что угрозы заражения воды в Оби от несанкционированной свалки нет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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