Министр транспорта РФ приедет в Пермь, чтобы решить вопрос с закрытием ж/д сообщения вдоль набережной Камы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В крае продлен карантин, министр транспорта приедет в Пермь, чиновник лишился должности, прокуратура зафиксировала загрязнение Камы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

В Пермском крае продлили карантин

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняли решение продлить карантинные меры до 28 июля.

При этом в Пермском крае будут открыты стадионы, аттракционы, летние кафе, при условии, что посетители будут соблюдать социальную дистанцию.



Министр транспорта РФ посетит Пермь с рабочим визитом

В пятницу, 17 июля в Пермь приедет министр транспорта России Евгений Дитрих.

По информации источников, визит чиновника связан с вопросом о закрытии ж/д сообщения вдоль набережной Камы в Перми.



Высокопоставленного чиновника исключили из Совета директоров жилищного агентства

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин исключен из Совета директоров Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования.

Сюткин занимал пост председателя Совета директоров ПАИЖК и был освобожден от должности в связи с обысками, которые провели силовики по делу о хищении средств на строительство зоопарка в Перми.



Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении Камы

Исследованы пробы воды, взятые на участке Камы в районе Березников. Установлено, что превышена концентрация хлорид-иона.

Ранее производство остановило предприятие «Азот», принадлежащее «Уралкалию».

Еще одним возможным виновником загрязнения считают «Березниковский содовый завод».