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Самое актуальное в Пермском крае на 14 июля. В регионе продлили карантин, министр транспорта прибудет в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр транспорта РФ приедет в Пермь, чтобы решить вопрос с закрытием ж/д сообщения вдоль набережной Камы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В крае продлен карантин, министр транспорта приедет в Пермь, чиновник лишился должности, прокуратура зафиксировала загрязнение Камы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

В Пермском крае продлили карантин

  • В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняли решение продлить карантинные меры до 28 июля.
  • При этом в Пермском крае будут открыты стадионы, аттракционы, летние кафе, при условии, что посетители будут соблюдать социальную дистанцию.

Министр транспорта РФ посетит Пермь с рабочим визитом

  • В пятницу, 17 июля в Пермь приедет министр транспорта России Евгений Дитрих.
  • По информации источников, визит чиновника связан с вопросом о закрытии ж/д сообщения вдоль набережной Камы в Перми.

Высокопоставленного чиновника исключили из Совета директоров жилищного агентства

  • Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин исключен из Совета директоров Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования.
  • Сюткин занимал пост председателя Совета директоров ПАИЖК и был освобожден от должности в связи с обысками, которые провели силовики по делу о хищении средств на строительство зоопарка в Перми.

Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении Камы

  • Исследованы пробы воды, взятые на участке Камы в районе Березников. Установлено, что превышена концентрация хлорид-иона.
  • Ранее производство остановило предприятие «Азот», принадлежащее «Уралкалию».
  • Еще одним возможным виновником загрязнения считают «Березниковский содовый завод».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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