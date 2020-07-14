Тюменцы жалуются на работу бара «Ржавый дед» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени владельцы бара «Ржавый дед» превратили тротуар возле заведения в летнюю веранду кафе. Об этом URA.RU рассказали местные жители, которые обратились в редакцию. По их словам, каждую пятницу и субботу рестораторы выставляют десятки столиков для гостей, полностью занимая пешеходную часть улицы. Это делается для того, чтобы принимать посетителей, не нарушая условий карантина.

«У них есть стационарная летняя веранда, но она довольно небольшая. Поэтому „Ржавый дед“ решил расширить территорию за счет пластиковых столов и стульев, которые они выставляют на улице. Но после этого вся улица превращается в один большой бар. Чтобы пройти по улице во время их вечеринок, приходится возле бара переходить на другую сторону дороги», — пояснил агентству один из собеседников на условиях анонимности.

По его словам, в качестве летней веранды бар использует даже крыльцо соседнего офисного здания: туда также выставляют столики, которые обслуживают официанты заведения. В баре «Ржавый дед» обвинения тюменцев отрицают: «У нас работа летней веранды и расстановка столов согласованы с арендодателем, с документами все в порядке. Мы ничего не нарушаем», — заявили там в беседе с URA.RU.

В региональный оперштаб по противодействию коронавирусу направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор разрешил кафе и ресторанам региона снова принимать гостей, но только в формате летних веранд и при соблюдении условий карантина (маски, социальная дистанция). После того, как несколько тюменских баров грубо нарушили режим повышенной готовности, устроив громкие вечеринки, местный Роспотребнадзор пообещал тщательнее проверять работу заведений.