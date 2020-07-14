При обыске в доме задержанного депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева следователи обнаружили целый музей, состоящий из антикварных часов, картин и ценных книг. Помимо этого, в гараже народного избранника обнаружили 20 иностранных автомобилей.
«Судите сами — 20 иномарок, 219 антикварных часов, сотни старинных и ценных книг — все это находилось в одном из особняков Белхороева в селе Сурхахи», — пишет издание Baza под опубликованной с обыска видеозаписью. Агентство подчеркивает, что дом больше напоминает музей.
Депутат Якуб Белхороев является одним из лидеров влиятельного в Ингушетии баталхаджинского клана. Следственный комитет подозревает его в хищении 17 миллионов рублей из бюджета республиканского Фонда социального страхования. По информации «Национальной службы новостей», Белхороев был задержан 10 июля в результате совместной операции СКР, ФСБ и МВД России.
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