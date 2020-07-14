В доме задержанного российского депутата нашли музей. В нем сотни антикварных книг и часов. ВИДЕО

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Ингушетия. Евкуров Юнус-Бек Хаджи Баматгиреевич., народное собрание ингушетии
Задержанный депутат входил в Народное собрание республики Ингушетии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При обыске в доме задержанного депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева следователи обнаружили целый музей, состоящий из антикварных часов, картин и ценных книг. Помимо этого, в гараже народного избранника обнаружили 20 иностранных автомобилей.

«Судите сами — 20 иномарок, 219 антикварных часов, сотни старинных и ценных книг — все это находилось в одном из особняков Белхороева в селе Сурхахи», — пишет издание Baza под опубликованной с обыска видеозаписью. Агентство подчеркивает, что дом больше напоминает музей.

Депутат Якуб Белхороев является одним из лидеров влиятельного в Ингушетии баталхаджинского клана. Следственный комитет подозревает его в хищении 17 миллионов рублей из бюджета республиканского Фонда социального страхования. По информации «Национальной службы новостей», Белхороев был задержан 10 июля в результате совместной операции СКР, ФСБ и МВД России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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