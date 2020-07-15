Ролик, где схиигумен Сергий требует от Владимира Путина передать ему власть, будет удален Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Екатеринбург ждет транспортная реформа, рестораторы получили около миллиона рублей чаевых, про заповедник снимут фильм, власти просят отказаться от участия в крестном ходе, скандальный ролик отца Сергия будет удален. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ускоряет транспортную реформу. В планах градоначальника оптимизировать автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

Жители Екатеринбурга не поскупились на чаевые рестораторам

Рестораны Екатеринбурга получили более миллиона рублей чаевых от посетителей, которые пришли в заведения общепита после того, как там открылись летние веранды.

Про заповедник «Денежкин камень» снимут фильм

Общественник и главный редактор издания «Интермонитор» Евгений Ющук, собирается снять фильм про нарушения в особо охраняемой природной территории «Денежкин камень».

Директор заповедника Анна Квашнина сообщила URA.RU, что о съемках фильма ей ничего не известно.

Областные власти просят граждан не участвовать в крестном ходе

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков порекомендовал жителям области не принимать участие в массовых мероприятиях, в частности в крестном ходе, который ежегодно проводится в рамках фестиваля «Царские дни».

Чиновник призывает воздержаться от участия в крестном ходе из-за соображения безопасности в период пандемии.

Прокуратура потребовала удалить ролик схиигумена Сергия

Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить проповедь скандального схиигумена Сергия (Романова), в которой он называет руководителей страны изменниками Родины и требует, чтобы они предстали перед поместным собором «как перед судом Божиим».

Представитель отца Сергия Всеволод Могучев согласился удалить провокационный ролик в течение суток.