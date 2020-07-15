14 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 15 июля. Осенью в Екатеринбурге начнется транспортная реформа, ролик отца Сергия будет удален

© Служба новостей «URA.RU»
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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
Ролик, где схиигумен Сергий требует от Владимира Путина передать ему власть, будет удален Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Екатеринбург ждет транспортная реформа, рестораторы получили около миллиона рублей чаевых, про заповедник снимут фильм, власти просят отказаться от участия в крестном ходе, скандальный ролик отца Сергия будет удален. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта

  • Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ускоряет транспортную реформу. В планах градоначальника оптимизировать автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

Жители Екатеринбурга не поскупились на чаевые рестораторам

  • Рестораны Екатеринбурга получили более миллиона рублей чаевых от посетителей, которые пришли в заведения общепита после того, как там открылись летние веранды.

Про заповедник «Денежкин камень» снимут фильм

  • Общественник и главный редактор издания «Интермонитор» Евгений Ющук, собирается снять фильм про нарушения в особо охраняемой природной территории «Денежкин камень».
  • Директор заповедника Анна Квашнина сообщила URA.RU, что о съемках фильма ей ничего не известно.

Областные власти просят граждан не участвовать в крестном ходе

  • Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков порекомендовал жителям области не принимать участие в массовых мероприятиях, в частности в крестном ходе, который ежегодно проводится в рамках фестиваля «Царские дни».
  • Чиновник призывает воздержаться от участия в крестном ходе из-за соображения безопасности в период пандемии.

Прокуратура потребовала удалить ролик схиигумена Сергия

  • Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить проповедь скандального схиигумена Сергия (Романова), в которой он называет руководителей страны изменниками Родины и требует, чтобы они предстали перед поместным собором «как перед судом Божиим».
  • Представитель отца Сергия Всеволод Могучев согласился удалить провокационный ролик в течение суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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