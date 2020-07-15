Ролик, где схиигумен Сергий требует от Владимира Путина передать ему власть, будет удален
Екатеринбург ждет транспортная реформа, рестораторы получили около миллиона рублей чаевых, про заповедник снимут фильм, власти просят отказаться от участия в крестном ходе, скандальный ролик отца Сергия будет удален. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ускоряет транспортную реформу. В планах градоначальника оптимизировать автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.
Жители Екатеринбурга не поскупились на чаевые рестораторам
- Рестораны Екатеринбурга получили более миллиона рублей чаевых от посетителей, которые пришли в заведения общепита после того, как там открылись летние веранды.
Про заповедник «Денежкин камень» снимут фильм
- Общественник и главный редактор издания «Интермонитор» Евгений Ющук, собирается снять фильм про нарушения в особо охраняемой природной территории «Денежкин камень».
- Директор заповедника Анна Квашнина сообщила URA.RU, что о съемках фильма ей ничего не известно.
Областные власти просят граждан не участвовать в крестном ходе
- Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков порекомендовал жителям области не принимать участие в массовых мероприятиях, в частности в крестном ходе, который ежегодно проводится в рамках фестиваля «Царские дни».
- Чиновник призывает воздержаться от участия в крестном ходе из-за соображения безопасности в период пандемии.
Прокуратура потребовала удалить ролик схиигумена Сергия
- Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить проповедь скандального схиигумена Сергия (Романова), в которой он называет руководителей страны изменниками Родины и требует, чтобы они предстали перед поместным собором «как перед судом Божиим».
- Представитель отца Сергия Всеволод Могучев согласился удалить провокационный ролик в течение суток.
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