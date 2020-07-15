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Самое актуальное в ЯНАО на 15 июля. Партия «Родина» выставит кандидатов в ЗС, в Ноябрьск завезли медикаменты

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Заксобрания ЯНАО. Салехард. 15 февраля 2017 г, устав, заксобрание янао
Партия «Родина» выдвигает своих кандидатов на выборы в законодательное собрание Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Предприниматели получат помощь от правительства округа, в законодательное собрание идет непарламентская партия, главный врач скорой помощи баллотируется в ЗС, в Ноябрьск завезли медикаменты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Разорившиеся предприниматели Ямала смогут получить помощь от властей

  • Депутаты заксобрания ЯНАО предложили рассмотреть возможность увеличения до максимума пособий по безработице для разорившихся из-за пандемии бизнесменов.
  • Поддержка коснется предпринимателей, которые встали на учет в службу занятости в течение года со дня закрытия бизнеса.

В выборах в законодательное собрание будет участвовать партия «Родина»

  • Ямальское региональное отделение непарламентской партии «Родина» подало в избирком ЯНАО списки кандидатов для участия в выборах в окружное законодательное собрание.
  • Всего в выборах будут участвовать шесть политических объединений.

В законодательное собрание Ямала идет главврач скорой помощи

  • Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах в законодательное собрание Ямала.

В Ноябрьск привезли партию медикаментов

  • 325 ящиков с медикаментами доставили в Ноябрьск для пациентов с ОРВИ. Среди них — противовирусные препараты, антибиотики, витамины, назальные спреи.
  • Наборы лекарств составляются с учетом возрастной категории пациентов и диагноза. Всего разработано шесть вариантов комплектов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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