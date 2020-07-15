Партия «Родина» выдвигает своих кандидатов на выборы в законодательное собрание Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Предприниматели получат помощь от правительства округа, в законодательное собрание идет непарламентская партия, главный врач скорой помощи баллотируется в ЗС, в Ноябрьск завезли медикаменты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Разорившиеся предприниматели Ямала смогут получить помощь от властей

Депутаты заксобрания ЯНАО предложили рассмотреть возможность увеличения до максимума пособий по безработице для разорившихся из-за пандемии бизнесменов.

Поддержка коснется предпринимателей, которые встали на учет в службу занятости в течение года со дня закрытия бизнеса.

В выборах в законодательное собрание будет участвовать партия «Родина»

Ямальское региональное отделение непарламентской партии «Родина» подало в избирком ЯНАО списки кандидатов для участия в выборах в окружное законодательное собрание.

Всего в выборах будут участвовать шесть политических объединений.

В законодательное собрание Ямала идет главврач скорой помощи

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах в законодательное собрание Ямала.

В Ноябрьск привезли партию медикаментов

325 ящиков с медикаментами доставили в Ноябрьск для пациентов с ОРВИ. Среди них — противовирусные препараты, антибиотики, витамины, назальные спреи.

Наборы лекарств составляются с учетом возрастной категории пациентов и диагноза. Всего разработано шесть вариантов комплектов.