Партия «Родина» выдвигает своих кандидатов на выборы в законодательное собрание
Предприниматели получат помощь от правительства округа, в законодательное собрание идет непарламентская партия, главный врач скорой помощи баллотируется в ЗС, в Ноябрьск завезли медикаменты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:
Разорившиеся предприниматели Ямала смогут получить помощь от властей
- Депутаты заксобрания ЯНАО предложили рассмотреть возможность увеличения до максимума пособий по безработице для разорившихся из-за пандемии бизнесменов.
- Поддержка коснется предпринимателей, которые встали на учет в службу занятости в течение года со дня закрытия бизнеса.
В выборах в законодательное собрание будет участвовать партия «Родина»
- Ямальское региональное отделение непарламентской партии «Родина» подало в избирком ЯНАО списки кандидатов для участия в выборах в окружное законодательное собрание.
- Всего в выборах будут участвовать шесть политических объединений.
В законодательное собрание Ямала идет главврач скорой помощи
- Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах в законодательное собрание Ямала.
В Ноябрьск привезли партию медикаментов
- 325 ящиков с медикаментами доставили в Ноябрьск для пациентов с ОРВИ. Среди них — противовирусные препараты, антибиотики, витамины, назальные спреи.
- Наборы лекарств составляются с учетом возрастной категории пациентов и диагноза. Всего разработано шесть вариантов комплектов.
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