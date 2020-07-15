Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе

Главные проблемы отдыха на российских курортах — дорогое питание и низкий уровень сервиса. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса tvil.ru.
«Большинство (48,51%) ответило, что на российских курортах сильно завышенные цены на продукты, питание, услуги и т. д. На втором месте — низкий уровень сервиса — 21,64%», — говорится в исследовании.
Еще 8,21% туристов заявили, что недовольны нахальным поведением владельцев жилья на курортах, а 6,72% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего людей — 2,24% — недовольны пляжами и общепитом и некачественной уборкой номеров — 1,49. Полностью отдых на курортах России устраивает только 8,96% туристов.
Ранее эксперты туристической отрасли предупреждали, что не всем желающим отправиться на юг России может хватить мест на курортах. Тем, кто не успеет забронировать путевку на юг, стоит поехать в Карелию или Калининград, пишет «Утро.ру».
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