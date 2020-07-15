Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее эксперты туристической отрасли предупреждали, что не всем желающим отправиться на юг России может хватить мест на курортах. Тем, кто не успеет забронировать путевку на юг, стоит поехать в Карелию или Калининград, пишет « Утро.ру ».

Еще 8,21% туристов заявили, что недовольны нахальным поведением владельцев жилья на курортах, а 6,72% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего людей — 2,24% — недовольны пляжами и общепитом и некачественной уборкой номеров — 1,49. Полностью отдых на курортах России устраивает только 8,96% туристов.

«Большинство (48,51%) ответило, что на российских курортах сильно завышенные цены на продукты, питание, услуги и т. д. На втором месте — низкий уровень сервиса — 21,64%», — говорится в исследовании.

Главные проблемы отдыха на российских курортах — дорогое питание и низкий уровень сервиса. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса tvil.ru.

Наименьшее недовольство на курортах у россиян вызывают пляжи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно