14 июля 2020

Туристы рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе

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ОГОНЬ. ПЛЯЖ. Поселок Санаторный, озеро Балтым. Свердловская область, Верхняя Пышма, девушки, пляж, курорт, селфи
Наименьшее недовольство на курортах у россиян вызывают пляжи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главные проблемы отдыха на российских курортах — дорогое питание и низкий уровень сервиса. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса tvil.ru.

«Большинство (48,51%) ответило, что на российских курортах сильно завышенные цены на продукты, питание, услуги и т. д. На втором месте — низкий уровень сервиса — 21,64%», — говорится в исследовании.

Еще 8,21% туристов заявили, что недовольны нахальным поведением владельцев жилья на курортах, а 6,72% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего людей — 2,24% — недовольны пляжами и общепитом и некачественной уборкой номеров — 1,49. Полностью отдых на курортах России устраивает только 8,96% туристов.

Ранее эксперты туристической отрасли предупреждали, что не всем желающим отправиться на юг России может хватить мест на курортах. Тем, кто не успеет забронировать путевку на юг, стоит поехать в Карелию или Калининград, пишет «Утро.ру».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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