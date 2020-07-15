Нарушителей режима самоизоляции продолжают наказывать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 июля — 217-й день с момента выявления коронавируса и 127-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 739 947 инфицированных (+6 248 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 543 (+69 за сутки) человек, вылечились 3446 (+94) заразившихся, умерли — 167 (+4).

У Перми практически нет шансов на переход к третьему этапу снятия ограничений в ближайшее время. Это связано с тем, что коэффициент распространения инфекции в регионе держится на высоком уровне (14 июля — 0,98, 13 июля — 0,95), а для новых послаблений необходимо, чтобы он опустился ниже 0,5. При этом по остальным критериям (число проведенных тестов на 100 тысяч населения и число свободных коек для COVID-пациентов) Пермский край соответствует третьему этапу снятия ограничений.

У прокуратуры попросили разрешение на открытие кафе с панорамными окнами, но без стекол. Письмо с соответствующей просьбой в адрес надзорного ведомства направил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин . Он хочет внести изменения в свой указ и это позволит работать летним кафе в том числе на террасах, организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование уличного воздуха.

В Перми хотят разрешить одиночные пикеты. Такую инициативу рассмотрят на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Поводом для этого стало задержание журналиста Михаила Даниловича, который 8 июля вышел к зданию краевого УФСБ на одиночный пикет в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова. Сообщается, что в отношении Даниловича был составлен протокол об административном правонарушении, но позже производство по делу прекратили.

Пермяков продолжают наказывать за нарушение режима самоизоляции. Несмотря на послабления ограничительных мероприятий и переход ко второму этапу снятия ограничений, в отношении пермяков за последний месяц было составлено почти 4 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции. Это около четверти от всех протоколов, которые были составлены с начала действия статьи 20.6.1 КоАП РФ — с 1 апреля 2020 года. Активнее штрафуют жителей Свердловской и Курганской областей.

В Перми отменили фестиваль «Сады на Камой». Такое решение организаторы приняли из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Планировалось провести фестиваль на набережной рядом с бывшим речным вокзалом, но из-за пандемии все ограничится онлайн-форматом . Участникам предлагают представить свои проекты в виде презентаций, которые оценят члены жюри.