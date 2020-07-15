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Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил заплатить по 20 тысяч рублей водителям , которые смогут доказать неправомерность дорожного штрафа. Соответствующая инициатива направлена в Минюст России.

Исследование подготовлено на основе данных пяти миллионов штрафов российских водителей. Информация предоставлена за период июнь 2019 — июнь 2020 года.

Исследователи отметили, что чаще всего россияне получают штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час. За прошлый год его получили 71% водителей. 6% автомобилистов получили штраф за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, а 3% — за неоплаченную парковку под знаком.

По данным аналитиков, реже всего ПДД нарушают в Чукотском автономном округе (0,001%). Ямало-Ненецкий автономный округ также оказался в топе регионов, где реже всего нарушают ПДД (0,11%).

«Чаще всего правила дорожного движения нарушают в Москве (21,3% от общего числа) и в Московской области (20,5% от общего числа)», — пишет « Ридус », ссылаясь на исследование. Также в десятку регионов, в которых живут злостные нарушители ПДД попали Татарстан (4%), Краснодарский край (3,6%), Самарская область (3,1%), Свердловская область (2,6%), Санкт-Петербург (2,6%), Ростовская (1,8%), Воронежская (1,7%) и Волгоградская (1,6%) области.

В Москве и Московской области чаще всего нарушают правила дорожного движения. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Штрафы ГИБДД».

Чаще всего российские водители превышают скорость на 20-40 километров в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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