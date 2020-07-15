Испытатели вакцины от COVID рассказали, сколько им заплатили

Добровольцы чувствовали повышенную температуру и головную боль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Добровольцам, принявшим участие в испытаниях вакцины от коронавируса, заплатили около 100 тысяч рублей. Об этом рассказала одна из участниц исследований Анна Уткина.

«Вознаграждение Анны за участие составило 100 тысяч рублей», — пишет Life . Женщина решила принять участие в испытаниях, увидев масштабы пандемии. 37-летняя Уткина рассказала, что в течение двух дней после вакцинирования у нее была температура 38 градусов.

У 40-летней Натальи Агеевой была легкая головная боль, но не было повышенной температуры. По словам Агеевой, её семья не обрадовалась решению принять участие в испытаниях вакцины. Агеева также решила стать добровольцем из-за развернувшейся пандемии.

В день введения сыворотки 23-летний Георгий Смирнов почувствовал головную боль, а на следующий день у него поднялась температура до 37,5 градусов. Других проблем с самочувствием у Смирнова, по его словам, не было.

Ранее сообщалось, что первая группа испытателей вакцины от COVID-19 была выписана из клиники Сеченовского университета. Следующая группа будет выписана 20 июля.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.