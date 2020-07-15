Испытатели вакцины от COVID рассказали, сколько им заплатили

Добровольцам, принявшим участие в испытаниях вакцины от коронавируса, заплатили около 100 тысяч рублей. Об этом рассказала одна из участниц исследований Анна Уткина.
«Вознаграждение Анны за участие составило 100 тысяч рублей», — пишет
У 40-летней Натальи Агеевой была легкая головная боль, но не было повышенной температуры. По словам Агеевой, её семья не обрадовалась решению принять участие в испытаниях вакцины. Агеева также решила стать добровольцем из-за развернувшейся пандемии.
В день введения сыворотки 23-летний Георгий Смирнов почувствовал головную боль, а на следующий день у него поднялась температура до 37,5 градусов. Других проблем с самочувствием у Смирнова, по его словам, не было.
Ранее сообщалось, что первая группа испытателей вакцины от COVID-19 была выписана из клиники Сеченовского университета. Следующая группа будет выписана 20 июля.
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