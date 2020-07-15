Екатеринбург забрал у Канады боксерское событие года

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Артур Бетербиев провел 15 профессиональных боев, причем во всех нокаутировал своих соперников. Самым громким успехом спортсмена считается последняя победа над украинцем Александром Гвоздиком. Тогда российский боксер не только провел третью защиту титула IBF, но и отобрал у своего оппонента пояс WBC. На счету Мэн Фаньлуна 16 побед (10 нокаутом).

«Не стоит напоминать, что Артур впервые проведет поединок в России, и, пожалуй, этот бой станет главным боксерским событием года на территории нашей страны. Артур совсем скоро прилетит в Россию для подготовки ко встрече с Фаньлуном», — сказал заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Ранее Бетербиев выступал на профессиональном уровне только в США и Канаде, поэтому предстоящий поединок станет для него первым на территории России. При этом изначально бой между Бетербиевым и Фаньлуном должен был состояться 28 марта в Канаде, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

В Екатеринбурге пройдет боксерский вечер с участием чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева. 25 сентября он проведет бой с китайцем Мэном Фаньлуном в рамках форума «Россия — спортивная держава», сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.

Бой между Артуром Бетербиевым и Мэном Фаньлуном пройдет 25 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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