В Москве задержан заместитель директора «Почты России» Фото: pochta.ru

Российский ВВП упал на 10%, «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке, Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения, в России поднимут молодежный возраст, предприниматели получат дотацию, в России возобновится диспансеризация, правительство готово проводить выборы три дня, в Хабаровске пятый день проходят акции протеста, арестован топ-менеджер «Почты России», Голунов требует от полиции пять миллионов рублей. Все самые интересные и важные новости России 15 июля — в обзоре URA.RU:

Владимир Путин и Ангела Меркель пообщались о международных делах

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, Ливии и Иране. Основной темой разговора стала реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Сенаторы поддержат инициативу проводить выборы в течение трех дней

Совет Федерации поддержит закон, позволяющий проводить выборы в течение трех дней. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что вопрос об этом будет решаться на заседании 24 июля.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, по которым выборы можно проводить в течение трех дней.

Тем не менее, члены участковых избирательных комиссий (УИК) не готовы проводить многодневные голосования. Они написали обращение в Центризбирком, Госдуму и Совет Федерации с призывом отказаться от этой идеи.

В России упал ВВП, Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Российский внутренний валовый продукт (ВВП) во втором квартале упал на 10%.

Сбербанк России снизил минимальный первый платеж по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Для зарплатных клиентов первоначальный взнос упал с 15% до 10%.

Россия и Турция договорились об открытии границ

Россия и Турциия достигли договоренности по возобновлению авиасообщения с 15 июля. Сейчас авиакомпаниям предстоит решить, из каких городов и в какие дни они смогут возобновить полеты.

Однако советник главы Ростуризма по транспорту и глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что авиакомпании и туроператоры пока не получили информации о возобновлении рейсов.

Молодежный возраст в РФ могут поднять

В России предлагается поднять молодежный возраст до 35 лет. Такое изменение введут в закон о молодежной политике. В категорию «молодежь» будут входить граждане от 14 до 35 лет.

Российские бизнесмены получат дотацию на обработку помещений от коронавируса

Малые и средние российские предприятия смогут с 15 июля оформить дополнительное пособие в 15 тысяч рублей на дезинфекцию помещений и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах.

Правительство России разрешило возобновить диспансеризацию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Также премьер-министр предложил модернизировать российскую инфекционную службу для более качественного оказания помощи пациентам.

Кроме того Михаил Мишустин заявил, что пик пандемии коронавируса в России пройден и популяционный иммунитет к COVID-19 достиг 26%.

Ситуация в Хабаровске и арест топ-менеджера «Почты России»

В Хабаровске пятый день проходят митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Жители города вышли на центральную площадь под лозунгом «Свободу Фургалу!» Полицейские не вмешиваются в происходящее.

Сам арестованный губернатор сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, что на него оказывалось давление, чтобы он самостоятельно подал в отставку.

Главное следственное управление СКР Москвы возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Он арестован.

Также силовики провели обыски в компаниях, к которым причастен Емельченков. Причиной задержания топ-менеджера стал картельный сговор. Сам Сергей Емельченков свою вину не признает.

В Москве и Санкт-Петербурге проходят протесты

В Москве и Санкт-Петербурге протестуют против принятых по итогам всероссийского голосования поправок в Конституцию. Сотни людей собирают подписи против изменений в основной закон. Силовики никого не задерживают.

Журналист Иван Голунов подал иск к сотрудникам полиции

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск к силовикам на сумму в пять миллионов рублей. Иван Голунов был задержан в Москве за хранение наркотиков, но в процессе следствия его вина не была доказана. Голунов планирует отдать эти деньги на благотворительность.

Госдума рассмотрела законопроект об изменениях в Росгвардии

Госдума во втором чтении рассмотрела законопроект, в котором предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение. Однако к принятию рекомендована поправка, разрешающая силовикам не делать этого при пресечении правонарушения.

Пранкеры поговорили с президентом Польши

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду. Они представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, поздравили политика с победой и предложили вернуть полякам Львов.

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