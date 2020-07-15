«Голос» проваливает суд по итогам голосования по Конституции

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За время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции движение «Голос» разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях . Но большинство из них оказалось фейками, сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Позже, как напоминает « Ридус », движение обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на СМИ, которые якобы распространяли «заведомо ложные сведения», подрывающие репутацию организации.

В апреле 2015 года представители «Голоса» уже подавали в Савеловский суд Москвы гражданский иск к зампредседателя ЦИК РФ Леониду Ивлеву и «Российской газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Политолог вспомнил, что тогда движение проиграло дело и проиграет снова, если все-таки обратится в суд.

Мартынов также напомнил, что у «Голоса» нет статуса юридического лица, поэтому невозможно в суде защитить репутацию несуществующей организации. «Пусть сначала объяснят, почему все их файловые материалы находятся на серверах в Америке ? Они кляузники, которые занимаются сомнительной деятельностью, но почему-то сильно обижаются, когда их выводят на чистую воду», — считает Мартынов.

«Пусть идут в суд. Мы живем в свободной стране, где каждый может защищать свою честь, достоинство и репутацию. Но для этого нужно иметь честь, достоинство и репутацию. Чего у этих людей уже давно нет. Все это они разменяли на мелкие американские деньги», — поделился мнением собеседник. Он назвал членов движения «юродивыми», которые создают вокруг российской электоральной системы «абсолютно абсурдные фейки».

У движения в защиту прав избирателей «Голос» нет шансов оспорить итоги голосования по поправкам в Конституцию и предъявить юридические претензии в защиту своего имени. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, все претензии организации к голосованию — абсурдные фейки и кляузы.

Политолог назвал все претензии к голосованию абсурдными фейками Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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