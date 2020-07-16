Открыты рейсы из Нового Уренгоя на черноморские курорты Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Власти будут выдавать землю приезжим, кандидата от ЛДПР отстранили от выборов, из Нового Уренгоя можно улететь на курорты, от коронавируса умер бывший мэр Нового Уренгоя. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала будут выдавать земельные участки

Минвостокразвития РФ подготовил законопроект, согласно которому гражданам, которые переедут в ЯНАО, будут выделяться земельные участки. Земля должна будет использоваться для строительства или хозяйственной деятельности.

Кандидата от ЛДПР отстранили от участия в выборах в законодательное собрание

Кандидата от ЛДПР Виталия Ташлыка исключили из списков избиркома для участия в выборах в законодательное собрание региона. По словам координатора партии Дениса Садовникова, Ташлык из-за своей основной работы не успевает принять участие в подготовке к выборам.

Возобновлены авиарейсы из Нового Уренгоя на российские курорты

Авиакомпания «Ямал» с 15 июля открыла прямые рейсы из Нового Уренгоя в Сочи и Симферополь. Для жителей региона эти направления являются субсидированными.

Бывший глава Нового Уренгоя скончался от коронавируса

Почетный гражданин Нового Уренгоя, бывший глава городской думы округа Игорь Подовжний скончался от COVID в возрасте 80 лет. Он проживал в Екатеринбурге.