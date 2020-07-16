Открыты рейсы из Нового Уренгоя на черноморские курорты
Власти будут выдавать землю приезжим, кандидата от ЛДПР отстранили от выборов, из Нового Уренгоя можно улететь на курорты, от коронавируса умер бывший мэр Нового Уренгоя. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:
Власти Ямала будут выдавать земельные участки
- Минвостокразвития РФ подготовил законопроект, согласно которому гражданам, которые переедут в ЯНАО, будут выделяться земельные участки. Земля должна будет использоваться для строительства или хозяйственной деятельности.
Кандидата от ЛДПР отстранили от участия в выборах в законодательное собрание
- Кандидата от ЛДПР Виталия Ташлыка исключили из списков избиркома для участия в выборах в законодательное собрание региона. По словам координатора партии Дениса Садовникова, Ташлык из-за своей основной работы не успевает принять участие в подготовке к выборам.
Возобновлены авиарейсы из Нового Уренгоя на российские курорты
- Авиакомпания «Ямал» с 15 июля открыла прямые рейсы из Нового Уренгоя в Сочи и Симферополь. Для жителей региона эти направления являются субсидированными.
Бывший глава Нового Уренгоя скончался от коронавируса
- Почетный гражданин Нового Уренгоя, бывший глава городской думы округа Игорь Подовжний скончался от COVID в возрасте 80 лет. Он проживал в Екатеринбурге.
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