15 июля 2020
14 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 16 июля. Власти ЯНАО будут выделять землю приезжим, авиакомпания «Ямал» запустила рейсы на курорты

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет, взлетное поле
Открыты рейсы из Нового Уренгоя на черноморские курорты Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Власти будут выдавать землю приезжим, кандидата от ЛДПР отстранили от выборов, из Нового Уренгоя можно улететь на курорты, от коронавируса умер бывший мэр Нового Уренгоя. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала будут выдавать земельные участки

  • Минвостокразвития РФ подготовил законопроект, согласно которому гражданам, которые переедут в ЯНАО, будут выделяться земельные участки. Земля должна будет использоваться для строительства или хозяйственной деятельности.

Кандидата от ЛДПР отстранили от участия в выборах в законодательное собрание

  • Кандидата от ЛДПР Виталия Ташлыка исключили из списков избиркома для участия в выборах в законодательное собрание региона. По словам координатора партии Дениса Садовникова, Ташлык из-за своей основной работы не успевает принять участие в подготовке к выборам.

Возобновлены авиарейсы из Нового Уренгоя на российские курорты

  • Авиакомпания «Ямал» с 15 июля открыла прямые рейсы из Нового Уренгоя в Сочи и Симферополь. Для жителей региона эти направления являются субсидированными.

Бывший глава Нового Уренгоя скончался от коронавируса

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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