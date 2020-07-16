Пассажиры смогут оплачивать проезд в Перми банковскими картами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политтехнологи поделили край на зоны ответственности, в Прикамье открылись летние кафе, Александровские депутаты выступили против кандидата на пост главы, городской транспорт Перми начал работать по новым правилам. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Политтехнологи из команды губернатора будут работать в пяти регионах

Команда врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина закрепит за пятью муниципалитетами ответственных политтехнологов для подготовки районов к выборам главы региона. Сейчас на пост главы региона претендует восемь кандидатов от разных партий. Дмитрий Махонин идет на выборы как самовыдвиженец.

Кандидата на кресло мэра в Александровске бойкотируют депутаты

Группа депутатов думы Александровского муниципального округа объявила бойкот кандидату на пост мэра, бывшему министру ЖКХ Александру Шицыну.

Второй тур конкурса, на котором дума должна избрать главу Александровского округа, состоится 16 июля.

Летние кафе в Пермском крае могут открыться при демонтаже окон

С 15 июля в Прикамье начали работать летние кафе. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Согласно документу, предприятия общепита смогут работать только при условии, что в помещении будут убраны окна. Это необходимо для улучшенной циркуляции воздуха.

В Перми вступили в силу новые правила работы общественного транспорта

Весь городской транспорт Перми с 15 июля начал работать по новым правилам. Теперь пассажиры смогут оплачивать поездки банковской картой и совершать бесплатные пересадки на всех автобусах и трамваях, кроме маршрутных такси.