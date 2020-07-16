15 июля 2020
14 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 16 июля. Общественный транспорт Перми работает по новым правилам, в крае открылись летние кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, автобус, остановка автобусная
Пассажиры смогут оплачивать проезд в Перми банковскими картами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политтехнологи поделили край на зоны ответственности, в Прикамье открылись летние кафе, Александровские депутаты выступили против кандидата на пост главы, городской транспорт Перми начал работать по новым правилам. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Политтехнологи из команды губернатора будут работать в пяти регионах

Кандидата на кресло мэра в Александровске бойкотируют депутаты

Летние кафе в Пермском крае могут открыться при демонтаже окон

  • С 15 июля в Прикамье начали работать летние кафе. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Согласно документу, предприятия общепита смогут работать только при условии, что в помещении будут убраны окна. Это необходимо для улучшенной циркуляции воздуха.

В Перми вступили в силу новые правила работы общественного транспорта

  • Весь городской транспорт Перми с 15 июля начал работать по новым правилам. Теперь пассажиры смогут оплачивать поездки банковской картой и совершать бесплатные пересадки на всех автобусах и трамваях, кроме маршрутных такси.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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