Пассажиры смогут оплачивать проезд в Перми банковскими картами
Политтехнологи поделили край на зоны ответственности, в Прикамье открылись летние кафе, Александровские депутаты выступили против кандидата на пост главы, городской транспорт Перми начал работать по новым правилам. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:
Политтехнологи из команды губернатора будут работать в пяти регионах
- Команда врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина закрепит за пятью муниципалитетами ответственных политтехнологов для подготовки районов к выборам главы региона. Сейчас на пост главы региона претендует восемь кандидатов от разных партий. Дмитрий Махонин идет на выборы как самовыдвиженец.
Кандидата на кресло мэра в Александровске бойкотируют депутаты
- Группа депутатов думы Александровского муниципального округа объявила бойкот кандидату на пост мэра, бывшему министру ЖКХ Александру Шицыну.
- Второй тур конкурса, на котором дума должна избрать главу Александровского округа, состоится 16 июля.
Летние кафе в Пермском крае могут открыться при демонтаже окон
- С 15 июля в Прикамье начали работать летние кафе. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Согласно документу, предприятия общепита смогут работать только при условии, что в помещении будут убраны окна. Это необходимо для улучшенной циркуляции воздуха.
В Перми вступили в силу новые правила работы общественного транспорта
- Весь городской транспорт Перми с 15 июля начал работать по новым правилам. Теперь пассажиры смогут оплачивать поездки банковской картой и совершать бесплатные пересадки на всех автобусах и трамваях, кроме маршрутных такси.
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