Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков

В России может вырасти число обманутых дольщиков Фото: Александр Константинов © URA.RU

Счетная палата России выявила риски роста числа обманутых дольщиков и невыполнения планов по достройке проблемных домов. Об этом журналистам рассказала аудитор ведомства Светлана Орлова.

«Это связано со снижением покупательной способности населения, а также с участившимися случаями банкротства небольших и средних застройщиков», — приводит РИА «Новости» слова представителя Счетной палаты. В отчете ведомства приводится оценка Фонда защиты прав дольщиков на 1 января этого года, из которой следует, что в стране нужно достроить 3 137 жилых домов. на что потребуется 686 млрд рублей.

В «Дом.РФ» подсчитали, что из федерального бюджета до 2024 года на эти цели потребуется направить 722 млрд рублей, однако, как добавили в палате, на основании закона о бюджете фонду в этом году выделят только 3 млрд, а на следующие два года вовсе ассигнований не запланировано. В регионах деньги на достройку проблемных объектов в размере 40 млрд рублей предусмотрены только в 31 субъекте.

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