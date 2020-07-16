Названы регионы России, где онкобольные живут дольше

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Ранее в России приняли документ , регламентирующий наблюдение взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями с момента постановки диагноза на протяжении всей жизни. Планируется, что это позволит резко снизить смертность от онкозаболеваний.

Наихудшие показатели по количеству больных, стоящих на учете пять и более лет, демонстрируют Севастополь (42%), Магаданская область (43,2%), Чукотский автономный округ (47,2%) Карачаево-Черкесия (48%) и Дагестан (48,3%). В среднем по России этот показатель составляет 55,3%. На начало 2014 года он находился на уровне 52,4%. Количество стоящих на учете более пяти лет говорит о выживаемости больных с онкологией, отметил президент Противоракового общества России Давид Заридзе. По его словам, этот показатель также отражает ситуацию с качеством здравоохранения в конкретном регионе страны.

«Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили пять и более лет назад — в Республике Крым (60%). За этим следуют Тверская область (59,1%), Татарстан (58,7%), Забайкальский край (58,7%), Калужская область (58,6%)», — приводит News.ru данные Минздрава. При этом на продолжительность жизни, по мнению экспертов, влияет не только качество лечения, но и климат.

Наиболее благоприятными регионами для жизни онкобольных людей стали Крым и Тверская область. Эти регионы лидируют по количеству пациентов со злокачественными опухолями, диагноз которым был поставлен пять и более лет назад.

В регионах РФ разные показатели статистики по онкобольным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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