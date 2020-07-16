За сутки в Перми выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 июля — 218-й день с момента выявления коронавируса и 128-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 746 369 инфицированных (+6 422 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 618 (+75 за сутки) человек, вылечились 3576 (+130) заразившихся, умерли — 172 (+5).

Снятие карантина в Перми отдаляется. Это связано с высоким темпом прироста новых заболевших — коэффициент распространения коронавирусной инфекции вновь превысил единицу (1,01). При текущем коэффициенте распространения инфекции в регионе невозможно было бы ввести даже те послабления, которые соответствуют первому этапу снятия ограничений и действуют в крае с середины мая.

Новые случаи заражения выявлены в 16 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заболевших в Перми (30 человек) , по пять инфицированных выявлено в Березниках, Кунгуре и Соликамске, по Четыре — в Чернушке и Пермском районе, а в Октябрьском — три. По одному новому случаю заражения выявлено в Березовском, Уинском и Частинском муниципальных округах, а также в Верещагино, Чайковском, Куеде, Орде, Осе и Суксуне.

Определены пермские города, где выше всего риск заразиться коронавирусом. Такие данные получены на основе сопоставления общего числа заболевших в муниципалитете с числом проживающих там людей. На основе этого получилось, что самый высокий риск заражения в Октябрьском, где заразился каждый 102 житель. На втором месте — Пермь, третьем — Пермский район. Далее идут Чусовой, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Березники, Барда и Суксун.

В Пермском крае разрешили работу кафе с панорамным остеклением, но при одном условии. Чтобы продолжить работу владельцам заведений общепита придется демонтировать окна, чтобы обеспечить постоянный приток уличного воздуха. Теперь работу могут возобновить заведения общепита, которые не могли поставить веранды на тротуарах, но способны оказывать услуги на террасе за счет снятия окон. Впрочем, подобные заведения и до этого уже начали работу одновременно с летними кафе, но рисковали получить наказание от надзорных ведомств.

В Перми проведут публичные слушания в период пандемии. Они пройдут 16 июля в 18:00 в здании администрации Свердловского района . В администрации сообщили, что на публичные слушания по обсуждению изменений в генплан Перми (обсуждение дорожной развязки в ЖК «Арсенал») будут допускать людей только в масках и перчатках, а также они должны будут соблюдать социальную дистанцию. При этом указом главы региона проведение массовых мероприятий запрещено в регионе.