Участники крестного хода в Екатеринбурге рискуют получить штраф

На крестный ход надо идти в масках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция Екатеринбурга предупредила о необходимости соблюдения масочного режима участников крестного хода по случаю 102-й годовщины расстрела семьи Романовых. Об этом рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Никто не отменял требования соблюдать масочный режим в общественных местах. Поскольку во время крестного хода произойдет большое скопление людей, им необходимо будет надеть маски», — сообщил инсайдер. По его словам, действующее законодательство предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщило, что Екатеринбургская епархия проведет в ночь с 16 на 17 июля крестный ход от храма на Крови до монастыря в Ганиной Яме, немотря на пожелание властей отменить его. Кроме того, в эту ночь состоится еще и альтернативный официальной церкви крестный ход, который организует лишенный священнического сана глава секты царебожников схиигумен Сергий. Его крестный ход пойдет из Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов». Среди vip-участников альтернативного хода ожидаются хоккеист Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

«Ситуацию усугубляют царские дни и крестный ход, епархия не отказалась [от проведения]», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он напомнил, что несколько дней назад власти призвали людей не идти на крестный ход, чтобы не повышать риски заражения коронавирусом.

Между тем, в Свердловской области продолжается рост коронавируса. 16 июля был поставлен очередной рекорд — за сутки было выявлено 349 новых случаев заболевания.