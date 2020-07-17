В Тюмени отремонтируют более 80 километров дорог
Бюджет области сократят, сменились замглавы тобольского района, 80 км дорог отремонтируют в Тюмени, в области потушили семь лесных пожаров. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:
Бюджет области может быть сокращен
- Правительство региона рассматривает вопрос о сокращении бюджета области из-за пандемии коронавируса. По мнению источников, будут урезаны расходы на благоустройство, строительство и ремонт дорог.
В Тобольском районе сменилось руководство
- Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин назначил на должность первого заместителя Максима Александрова, который будет курировать ЖКХ. Вопросы земельных и имущественных отношений администрации будет решать Иван Марьин. Оба чиновника ранее работали в команде Митрюшкина.
Более 80 км дорог отремонтируют в Тюмени
- В этом году в областном центре предстоит построить, реконструировать и отремонтировать около 80 км дорог. По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в частности, для тюменцев построят семь новых дорог протяженностью 12,5 километра.
За сутки в Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров
- Семь лесных пожаров ликвидировано за минувшие сутки на территории области. Как сообщает региональный департамент лесного комплекса, в тушении возгораний задействована десантно-пожарная служба.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «