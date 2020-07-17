16 июля 2020
15 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 17 июля. В области урежут бюджет, в Тюмени построят 12 километров новых дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени отремонтируют более 80 километров дорог Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бюджет области сократят, сменились замглавы тобольского района, 80 км дорог отремонтируют в Тюмени, в области потушили семь лесных пожаров. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Бюджет области может быть сокращен

  • Правительство региона рассматривает вопрос о сокращении бюджета области из-за пандемии коронавируса. По мнению источников, будут урезаны расходы на благоустройство, строительство и ремонт дорог.

В Тобольском районе сменилось руководство

  • Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин назначил на должность первого заместителя Максима Александрова, который будет курировать ЖКХ. Вопросы земельных и имущественных отношений администрации будет решать Иван Марьин. Оба чиновника ранее работали в команде Митрюшкина.

Более 80 км дорог отремонтируют в Тюмени

  • В этом году в областном центре предстоит построить, реконструировать и отремонтировать около 80 км дорог. По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в частности, для тюменцев построят семь новых дорог протяженностью 12,5 километра.

За сутки в Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров

  • Семь лесных пожаров ликвидировано за минувшие сутки на территории области. Как сообщает региональный департамент лесного комплекса, в тушении возгораний задействована десантно-пожарная служба.

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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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