Челябинского депутата госпитализировали с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спикер Каслинского райсовета Лариса Лобашова госпитализирована в больницу Кыштыма с подозрением на коронавирус. Она могла заразиться в администрации этого челябинского муниципалитета на приеме документов от кандидатов в депутаты, сообщил URA.RU местный чиновник.

«Лобашову госпитализировали в Кыштым в тяжелом состоянии с коронавирусом. За день до этого она потеряла сознание подъезде. А еще несколькими днями ранее присутствовала в администрации на приеме документов от кандидатов в депутаты района и поселений, где было много людей. Возможно, там и заразилась. Или, если вирус у нее был раньше, то могла заразить других», — рассказал инсайдер.

Лобашова, а также в пресс-службе райсовета не ответили на звонки корреспондентов URA.RU. Пресс-секретарь районной администрации Игорь Белоус посоветовал обращаться в собрание депутатов. Глава района Игорь Колышев отказался от комментариев. «Я не комментирую подобные вещи», — сказал он. «Лобашову, действительно, во вторник [14 июля] увезли с ковидом в больницу Кыштыма», — добавил один из высокопоставленных чиновников администрации района.