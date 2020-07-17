В Челябинской области сняты почти все ограничения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июля, — 219-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 129-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 9 931 случай заражения, выздоровели 6 296 и скончались 206 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 759 203 (+6 406) случая заражения. Вылечились 539 373 (+7 681) пациентов — 71% от заболевших. Умерли 12 123 (+186) человек — 1,6% от заразившихся.

COVID вновь набирает силу

В Челябинской области, по данным на 17 июля, за сутки зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии зафиксирован 9931 случай заражения, сейчас лечение проходит 3391 южноуралец, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека, у которых COVID-19 осложнил тяжелые заболевания. Это мужчина в возрасте 78 лет и три женщины 60, 69 и 83 лет». Выздоровели за сутки 73 человека, с начала пандемии — 6296 жителей области.

Рост числа заражений начался с 3 июля, когда выявили 134 заболевших. Определенный перелом обозначился 15 июля, когда статистика вернулась к этому показателю. Однако уже вчера в регионе выявили 140 заболевших (в соседней Свердловской области произошел скачок: с 263 человек 15 июля до 349 случаев к 16 июля).

Депутат заразилась после многолюдного приема в мэрии

Спикер Каслинского райсовета Лариса Лобашова попала в больницу с подозрением на коронавирус. «Ее госпитализировали в Кыштым с COVID-19 в тяжелом состоянии. За день до этого Лобашову нашли без сознания в подъезде. А еще несколькими днями ранее она присутствовала в администрации на приеме документов от кандидатов в депутаты района и поселений, где было много людей. Возможно, там и заразилась. Или, если вирус у нее был раньше, то могла заразить других», — рассказал инсайдер URA.RU.

Регионы Урала стали лидерами по заболеваемости COVID

В России сменились регионы-лидеры по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID. Больше всего случаев заболевания, как и раньше, обнаружили в Москве (575 больных). За ней следует Свердловская область, рекорд регион поставил вчера и сейчас сохраняет за собой вторую строчку. ХМАО оказался на третьем месте (249 больных). Среди других регионов УрФО самая высокая заболеваемость выявлена в ЯНАО (206 больных, 7 место). Челябинская область — на 11 месте.

Открытие детских лагерей откладывается

Детские лагеря в Миассе могут открыться не раньше 27 июля. Такое решение было принято Межведомственной комиссией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе. Между тем, предполагалось, что уже с 13 июля откроются первые 12 лагерей.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

С 18 июля во всех парках Челябинска начнут работать аттракционы. На сегодня покататься можно только в Саду Победы и парке имени Тищенко, сообщили URA.RU в мэрии города.

До 26 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.