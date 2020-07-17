Губернатор Куйвашев объяснил проведение крестного хода в пандемию

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Крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Екатеринбург, верующие, вера, крестный ход, паломники, царские дни, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, православие, коронавирус
Участникам шествия выдавались маски, отметил губернатор Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловские власти разрешили проведение крестного хода в рамках Царских дней, чтобы он не приобрел стихийный характер. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту. Поэтому прорабатывался вопрос строгого следования рекомендациям Роспотребнадзора — и в части масок, и в части социального дистанцирования», — заявил Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что такой вариант оказался лучше, чем если бы это шествие приобрело стихийный характер, а власти бы не предприняли попытки снизить риски распространения коронавируса. По словам главы региона, участникам крестного хода выдавали маски, а также было обеспечено дежурство медицинских служб. Часть других мероприятий, которые должны были состояться в рамках «Царских дней», после обсуждения с властями организаторы перенесли в онлайн, либо совсем отказались от их проведения.

В центре Екатеринбурга 17 июня на ночное богослужение у Храма на Крови, а затем и 25-километровый крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме собралось более двух тысяч верующих. Однако руководство Свердловской области проигнорировало ночное богослужение. В прошлом году на аналогичной литургии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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