Губернатор Куйвашев объяснил проведение крестного хода в пандемию

Участникам шествия выдавались маски, отметил губернатор Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти разрешили проведение крестного хода в рамках Царских дней, чтобы он не приобрел стихийный характер. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту. Поэтому прорабатывался вопрос строгого следования рекомендациям Роспотребнадзора — и в части масок, и в части социального дистанцирования», — заявил Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что такой вариант оказался лучше, чем если бы это шествие приобрело стихийный характер, а власти бы не предприняли попытки снизить риски распространения коронавируса. По словам главы региона, участникам крестного хода выдавали маски, а также было обеспечено дежурство медицинских служб. Часть других мероприятий, которые должны были состояться в рамках «Царских дней», после обсуждения с властями организаторы перенесли в онлайн, либо совсем отказались от их проведения.

В центре Екатеринбурга 17 июня на ночное богослужение у Храма на Крови, а затем и 25-километровый крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме собралось более двух тысяч верующих. Однако руководство Свердловской области проигнорировало ночное богослужение. В прошлом году на аналогичной литургии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.