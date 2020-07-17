В Хабаровске готовился теракт, который предотвратила ФСБ, губернатору Сергею Фургалу готовят скорую замену, президент РФ Владимир Путин запустил внезапную проверку армии. В то же время в Минстрое призвали снижать цены на жилье, Минздрав признал необходимость возобновить международные полеты, чиновники предложили упростить получение инвалидности, а семьи с детьми и пенсионеры получат дополнительную поддержку. Все самые интересные и важные новости России 17 июля — в обзоре URA.RU.
Арестованному губернатору Сергею Фургалу готовят скорую замену
- Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявил, что на место Сергея Фургала в скором времени будет назначен новый человек. До выборов он будет работать с приставкой «врио».
- Трутнев также подчеркнул, что решение о назначении врио губернатора примет лично президент России Владимир Путин.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин пока не принял решение об отставке главы Хабаровского края и назначении врио.
- Сам Сергей Фургал сообщил членам ОНК, что в следственном изоляторе на него оказывалось давление, с требованием уйти в отставку.
В Хабаровске предотвращен теракт
- Сотрудники ФСБ задержали 32-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, который готовился использовать взрывное устройство в местах большого скопления людей. Среди его вещей силовики обнаружили бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг с символикой запрещенной террористической группировки.
В России предложили возобновить международные полеты
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России необходимо возобновить международное авиасообщение, но с соблюдением определенных ограничений.
- По словам чиновника, каждый человек должен строго соблюдать ограничения, в том числе носить маски и держать необходимую дистанцию.
Семьи с детьми и пенсионеры получат поддержку от государства
- Власти России в августе выплатят родителям несовершеннолетних детей сразу три пособия. Семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят 15 тысяч рублей. Также семьи с детьми от трех до семи лет получат выплаты, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов.
- Кроме того, Госдума одобрила законопроект, согласно которому пенсионеры смогут получить рассрочку на выплату долгов по кредитам.
Минтруд предложил упростить процедуру получения инвалидности
- Процедуру признания гражданина инвалидом решено сделать проще из-за пандемии коронавируса. Планируется ограничить личное присутствие граждан на медицинской экспертизе и давать заключение на основании документов.
Глава Минстроя призвал снижать цены на жилье
- Министр строительства Владимир Якушев предложил снижать себестоимость жилья и делать его более доступным для россиян. Также Якушев заявил о необходимости уменьшения процентных ставок по ипотеке и сокращения административных процедур.
Блогеру Алексею Навальному запретили покидать Москву
- После возбуждения уголовного дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, суд постановил оставить политика под подпиской о невыезде.
- Также в рамках этого уголовного дела 17 июля в офисе Фонда Борьбы с Коррупцией Навального были проведены обыски.
Уголовное дело против Михаила Ефремова передали в прокуратуру
- Полиция завершила расследование уголовного дела о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова и передала его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В России могут ужесточить наказания за преступления против пожилых
- Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила ужесточить наказания за преступления против пожилых людей. Как отмечают эксперты, преступления против пожилых людей — то же самое, что и правонарушения против несовершеннолетних детей.
Минобороны решило провести внеплановые учения
- Войска Южного и Западного военных округов решили внезапно проверить. Также в учениях примут участие некоторые отделения ВДВ и морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов.
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