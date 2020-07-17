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В России могут ужесточить наказания за преступления против пожилых

Уголовное дело против Михаила Ефремова передали в прокуратуру

Семьи с детьми и пенсионеры получат поддержку от государства

В Хабаровске готовился теракт, который предотвратила ФСБ, губернатору Сергею Фургалу готовят скорую замену, президент РФ Владимир Путин запустил внезапную проверку армии. В то же время в Минстрое призвали снижать цены на жилье, Минздрав признал необходимость возобновить международные полеты, чиновники предложили упростить получение инвалидности, а семьи с детьми и пенсионеры получат дополнительную поддержку. Все самые интересные и важные новости России 17 июля — в обзоре URA.RU .

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