Самое важное в России на 17 июля. В Хабаровске предотвратили теракт, Фургалу готовят замену, семьи с детьми получат три пособия

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил возобновить в России международное авиасообщение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Хабаровске готовился теракт, который предотвратила ФСБ, губернатору Сергею Фургалу готовят скорую замену, президент РФ Владимир Путин запустил внезапную проверку армии. В то же время в Минстрое призвали снижать цены на жилье, Минздрав признал необходимость возобновить международные полеты, чиновники предложили упростить получение инвалидности, а семьи с детьми и пенсионеры получат дополнительную поддержку. Все самые интересные и важные новости России 17 июля — в обзоре URA.RU.

Арестованному губернатору Сергею Фургалу готовят скорую замену

  • Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявил, что на место Сергея Фургала в скором времени будет назначен новый человек. До выборов он будет работать с приставкой «врио».
  • Трутнев также подчеркнул, что решение о назначении врио губернатора примет лично президент России Владимир Путин.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин пока не принял решение об отставке главы Хабаровского края и назначении врио.
  • Сам Сергей Фургал сообщил членам ОНК, что в следственном изоляторе на него оказывалось давление, с требованием уйти в отставку.

В Хабаровске предотвращен теракт

  • Сотрудники ФСБ задержали 32-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, который готовился использовать взрывное устройство в местах большого скопления людей. Среди его вещей силовики обнаружили бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг с символикой запрещенной террористической группировки.

В России предложили возобновить международные полеты

Семьи с детьми и пенсионеры получат поддержку от государства

  • Власти России в августе выплатят родителям несовершеннолетних детей сразу три пособия. Семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят 15 тысяч рублей. Также семьи с детьми от трех до семи лет получат выплаты, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов.
  • Кроме того, Госдума одобрила законопроект, согласно которому пенсионеры смогут получить рассрочку на выплату долгов по кредитам.

Минтруд предложил упростить процедуру получения инвалидности

  • Процедуру признания гражданина инвалидом решено сделать проще из-за пандемии коронавируса. Планируется ограничить личное присутствие граждан на медицинской экспертизе и давать заключение на основании документов.

Глава Минстроя призвал снижать цены на жилье

  • Министр строительства Владимир Якушев предложил снижать себестоимость жилья и делать его более доступным для россиян. Также Якушев заявил о необходимости уменьшения процентных ставок по ипотеке и сокращения административных процедур.

Блогеру Алексею Навальному запретили покидать Москву

  • После возбуждения уголовного дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, суд постановил оставить политика под подпиской о невыезде.
  • Также в рамках этого уголовного дела 17 июля в офисе Фонда Борьбы с Коррупцией Навального были проведены обыски.

Уголовное дело против Михаила Ефремова передали в прокуратуру

  • Полиция завершила расследование уголовного дела о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова и передала его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В России могут ужесточить наказания за преступления против пожилых

Минобороны решило провести внеплановые учения

  • Войска Южного и Западного военных округов решили внезапно проверить. Также в учениях примут участие некоторые отделения ВДВ и морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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