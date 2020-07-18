В мире — более 14 миллионов больных COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июля, — 220-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 130-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2. Во всем мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период пандемии. По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число зараженных по всему миру достигло 14 206 099. Количество выздоровевших пациентов — 8 453 508 (+185 906). Жертвами пандемии стали 599 657 человека (+7 324).

Антирейтинг стран-лидеров по числу инфицированных не изменился. На первом месте по-прежнему США (3 770 012), на втором — Бразилия (2 048 697), а тройку лидеров замыкает Индия (1 040 457). Россия занимает четвертую строчку в списке (759 714 случая заражения).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Новая вакцина от коронавируса не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, уверены ученые. Универсальная прививка появится лишь через несколько лет. Минздрав РФ уверен, что в борьбе с COVID поможет вакцина от гриппа. Она снижает количество случаев с осложненным течением инфекции.

В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса, в том числе, для последующего экспорта в 30-50 стран. В числе первых вакцину, разработанную в РФ, рассчитывает приобрести Казахстан. При этом в РПФИ уверены, что вскоре на рынке вакцин от COVID развернется настоящая битва: производители будут бороться за покупателей.

Коронавирус в России

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 12 123 россиянина. Однако по словам эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, смертность от COVID не сможет привести к демографическому кризису. Погибают от коронавируса в основном люди старше 65 лет, которые не могут сильно влиять на показатель рождаемости.

В России сменились регионы-лидеры по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом. Больше всего случаев заболевания, как и раньше, обнаружили в Москве (575 больных). За ней оказалась Свердловская область (301 больной). Рекорд регион поставил еще вчера и сейчас сохраняет за собой вторую строчку. Впервые сегодня на третьем месте оказался ХМАО (249 больных).

Очевидно, что ситуация в регионах напряженная. В Свердловской области, например, не хватает коек для больных СОVID. Несмотря на это, толпа подростков устроила в центре Екатеринбурга массовую дискотеку. На кадрах видно, как прямо под окнами правительства Свердловской области молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой.

Правительство Хабаровского края обратилось к жителям региона с просьбой воздержаться от несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На фоне протестов в регионе начался рост случаев заражения коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко уверен, что России необходимо возобновлять международное авиасообщение, но при сохранении определенных ограничений. При этом туроператоры считают, что отрасль может восстановиться после пандемии коронавируса лишь в конце 2021 года — середине 2022 года.

Коронавирус в мире

Число пациентов с коронавирусом продолжает стремительно расти. В США зафиксирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки с начала пандемии — 74,5 тыс. случаев. Несмотря на это, в Нью-Йорке откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми останутся торговые центры, музеи, кинотеатры.

Отправка в Китай полноценной команды экспертов Всемирной организации здравоохранения по выявлению животного источника COVID-19 будет не раньше августа. Это будет межнациональная команда специалистов из многих стран.

Мнение экспертов

Испанские ученые нашли новый симптом коронавируса. Согласно их наблюдениям, признаком заболевания может быть энантема — поражение полости рта в виде сыпи.

Пандемия коронавируса затухнет естественным путем после сентября. По словам иммунолога, сейчас можно контролировать распространение коронавируса — сдерживать его или же ослаблять для того, чтобы у большего количества людей сформировался иммунитет. Именно иммунная прослойка, как отмечает эксперт, приведет к затуханию пандемии.