Россия может обогнать другие страны в разработке вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 июля, — 221-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 131-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число зараженных по всему миру достигло отметки в 14 439 997 (+233 898 к утру субботы). Выздороветь удалось — 8 610 961 пациенту (+157 453). Жертвами COVID-19 стали 605 201 человек (+5 544).

В рейтинге стран-лидеров по числу инфицированных по-прежнему лидируют США (3 833 271). Следом идут Бразилия (2 075 246), Индия (1 077 864) и Россия (765 816). Пятерку замыкает ЮАР, где зафиксировано 350 879 случаев заражения.

Вакцина от коронавируса

Осенью следует сделать прививки от гриппа обязательными, считает завотделением тель-авивской больницы в Израиле Гай Хошен. По его словам, в сентябре, октябре и ноябре ситуация станет более сложной — в клиники будут поступать люди с симптомами различных вирусов, которые схожи с COVID-19. А поскольку быстро найти разницу между болезнями трудно, такое положение дел усложнит разделение пациентов внутри больниц.

России раньше других стран удастся разработать вакцину от коронавируса, считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Для этого у страны есть все необходимое.

Коронавирус в России

В стране сократился прирост заболевших и умерших пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией за предыдущие сутки. Так, в РФ зафиксировано 6 234 новых случая инфицирования и 124 летальных исхода. За день до этого было 6 406 заражений и 186 смертей.

Новую волну распространения инфекции стоит ожидать осенью, заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Рост числа зараженных будет расти за счет формирования коллективов, а также возвращения россиян из отпусков. В то же время, по мнению эксперта, вторая волна будет слабее первой.

Коронавирус в мире

Большинство людей не смогут в ближайшее время получить вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет почти все население планеты. Такое мнение выразил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор. По его словам, к 2021 году в мире будет только полмиллиарда вакцин, в то время как на Земле проживают 7,5 млрд человек. Чтобы у 80% людей появились антитела, потребуется три года и три волны распространения вируса, подсчитал ученый.

Коронавирус имеет шесть различных форм, каждой из которых характерны свои симптомы, уверяют ученые из Королевского колледжа Лондона. Подобного рода классификация, по их мнению, позволит врачам заранее определить тяжесть болезни пациента и назначить лечение.

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа зараженных за прошедшие сутки — порядка 260 тысяч. Предыдущий максимальный показатель был достигнут днем ранее, тогда диагноз подтвердился у 238 тысяч человек по всему миру.