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Самое актуальное в Тюменской области на 20 июля. В Омутнинске открыли новый госпиталь, тюменцы устроили дискотеку на пляже

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая вечеринка в период режима повышенной готовности. Тюмень, 03.07.2020, танцы, вечеринка, тусовка
Сотни тюменцев устроили дискотеку на пляже, несмотря на режим самоизоляции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В области откроют новый туристический маршрут, сотни тюменцев вышли на танцевать на пляж, противоковидный госпиталь запустили в области, названы причины распространения COVID. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

В Тюмени презентуют «золотой маршрут» для туристов

  • Фонд развития «Содружество» разрабатывает новый туристический маршрут, который позволит гостям области познакомиться с золотным шитьем. В новом маршруте предполагается посещение трех мест. Ими станут музей «Дом Машарова», музей села Ембаево и Тобольский Иоанно-Введенский женский монастырь.

Сотни тюменцев собрались на дискотеке на пляже

  • Несмотря на режим ограничений, на пляже озера Андреевского в Тюмени в ночь на 19 июля собралось несколько сотен человек, которые утроили дискотеку. Между тем в Тюмени до 21 июля массовые мероприятия под запретом.

Названы главные причины распространения коронавируса

Новый противоковидный госпиталь открыли в области

  • В Омутнинской районной больнице открыли новый госпиталь для больных коронавирусом. Это уже девятое по счету учреждение, где лежат больные COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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