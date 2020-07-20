Сотни тюменцев устроили дискотеку на пляже, несмотря на режим самоизоляции
В области откроют новый туристический маршрут, сотни тюменцев вышли на танцевать на пляж, противоковидный госпиталь запустили в области, названы причины распространения COVID. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
В Тюмени презентуют «золотой маршрут» для туристов
- Фонд развития «Содружество» разрабатывает новый туристический маршрут, который позволит гостям области познакомиться с золотным шитьем. В новом маршруте предполагается посещение трех мест. Ими станут музей «Дом Машарова», музей села Ембаево и Тобольский Иоанно-Введенский женский монастырь.
Сотни тюменцев собрались на дискотеке на пляже
- Несмотря на режим ограничений, на пляже озера Андреевского в Тюмени в ночь на 19 июля собралось несколько сотен человек, которые утроили дискотеку. Между тем в Тюмени до 21 июля массовые мероприятия под запретом.
Названы главные причины распространения коронавируса
- Замгубернатора региона Ольга Кузнечевских назвала две основные причины всплеска COVID-19 в Тюменской области. Это семейные праздники и молодежные вечеринки.
- В Тюменской области за выходные 18-19 июля выявлено 216 новых случаев заболевания COVID-19.
Новый противоковидный госпиталь открыли в области
- В Омутнинской районной больнице открыли новый госпиталь для больных коронавирусом. Это уже девятое по счету учреждение, где лежат больные COVID-19.
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