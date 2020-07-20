К 2028 году РФ будет контролировать 20% экспортных рынков зерна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость барреля нефти остается для России сравнительно комфортной, однако рубль в течение недели медленно, но падает. Главным фактором падения отечественной валюты экономисты называют тревогу по поводу второй волны коронавируса. Другая причина связана с намечающимся конфликтом между США и Китаем, который вредит развивающимся рынкам.

По данным Центробанка РФ, курс доллара в понедельник, 20 июля, установился на уровне 71,71 рубля (+0,47). Курс евро закрепился на отметке в 81,68 рубля (+0,45). Американская нефть WTI в начале недели упала на 0,61% и составила 40,50 доллара за баррель. Эталонная марка нефти Brent стоит 42,88 доллара за бочку (-0,60%).

Ситуация в России

В России продолжает увеличиваться безработица из-за пандемии коронавируса. В июне количество незанятых выросло до 4,6 млн человек. Это максимум за последние восемь лет. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале снизились на 8% . В Росстате связывают это не только с ростом безработицы, но и с тем, что многие граждане работают без трудовых договоров, а у предпринимателей есть скрытые доходы.

Из-за COVID-19 в прошлом месяце россияне в два раза меньше стали обращаться за кредитными каникулами. За реструктуризацией займов граждане обратились около 14 тысяч раз, и в ближайшее время снижение продолжится, считают экономисты.

В Минюсте обещают, что в следующие пять лет ведомство не допустит роста гособязательств к ВВП выше 20%. На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей. По отношению к прогнозируемому на конец года ВВП это около 14%.

Правительство РФ занялось развитием рынка детских товаров отечественного производства. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по развитию этой индустрии. Власти рассчитывают, что к 2024 году доля российских детских товаров вырастет до 35% за счет налоговых льгот для производителей, стимулирования спроса, развития экспорта, повышения качества и доступности этой продукции.

Что происходит в мире

В США считают, что Россия способна использовать отечественную пшеницу для политического давления. По прогнозам экономистов, к 2028 году РФ будет контролировать 20% экспортных рынков зерна. Они напоминают, что в 2010 году Россия из-за засухи ограничила экспорт зерна, что привело к росту цен на продовольственные товары. Ситуация с пандемией привела также к резкому сокращению внешней торговли Японии , а ее экспорт в Россию в июне сократился на 40,6%.

Всемирный банк ожидает, что мировая экономика из-за коронавируса сократится в 2020 году на 5,2% . Это будет ее крупнейшее торможение со времен Второй мировой войны. А в Еврокомиссии предупредили, что нынешний кризис приведет к самой сильной рецессии в Европе со времен Великой депрессии.

Прогнозы и мнения экспертов

Из-за аномально жаркого лета в этом году пострадает урожай в России. Осенью это может отразиться на ценах на овощи и фрукты, рассказали академик Российской академии наук, специалист в области сельского хозяйства Юрий Лачуга и экономист Максим Кривелевич. Эксперты отмечают, что подорожание овощей положительно скажется на российской экономике.

Экономист Константин Селянин назвал три реформы, которые помогут экономике России. Прежде всего, это налоговая реформа, стимулирующая предпринимательство. Во-вторых, дробление монополий в стране. Третья реформа — правовая, когда решения судов станут понятными, когда их исполнение будет надежно обеспечено. Также финансист советует в кризис покупать валюту и переводить ее на свой счет.

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