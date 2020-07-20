Некоторые жители могут набрать воду только ночью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время жары жителям Троицкого района и частного сектора города Катайска (Курганская область) приходится жить без воды. Об этом они сообщили на портале «Обратись». Чтобы решить эту проблему, местные власти просят областное правительство выделить деньги на реконструкцию водопровода.

«На улице +37 вторую неделю. И вторую неделю нет воды», — написал один из обратившихся. Другая жительница сталкивается с подобной проблемой летом несколько лет. «Ни постирать, ни помыться, ни приготовить покушать. Вода начинает бежать только ночью после двух часов, приходится ждать, чтобы успеть набрать хоть немного, так как с шести часов утра ее снова нет», — объяснила она.

«Система водоснабжения города требует полной реконструкции. Местный бюджет не в состоянии решить этот вопрос», — написали представители администрации Катайского района. У местных властей хватает средств только на текущий ремонт.

Чтобы решить проблему, мэрия города попросила у правительства Курганской области деньги на реконструкцию сетей водоснабжения. «Город подал заявку недавно. Пока ответа мы не получили», — ответил URA.RU глава Катайска Сабиржан Мусалямов. Он добавил, что правительство должно ответить в течение месяца. Также редакцией был направлен запрос в департамент информационной политики и внутренних коммуникаций Курганской области.

В июле проблемы с водой возникли у жителей нескольких районов Курганской области: Шумихинского, Петуховского, Белозерского, Сафакулевского, Половинского и Куртамышского. Местные власти связывают проблему с аномальной жарой, которая пришла в регион 6 июля.