Умер создатель Олимпийского Мишки

Виктор Чижиков создал символ московской олимпиады 1980 года
Скончался создатель Олимпийского Мишки, художник Виктор Чижиков. Об этом сообщило издательство «АСТ Дети».
«20 июля ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги», — говорится в сообщении. Чижикову было 84 года.
Виктор Чижиков разработал дизайн Олимпийского Мишки, ставшего символом Олимпиады 1980 года в Москве. Также он делал иллюстрации для книг издательств «Малыш» и «Детская литература».
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