Топ-менеджеров банка обязали вернуть ему 1,2 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшего топ-менеджера скандально обанкротившегося «Тюменьагропромбанка» Оксану Грушевскую обвиняют в мошенничестве и хищении средств предприятия с помощью служебного положения. Информация об этом опубликована в реестре арбитражных дел. Грушевская — одна из четырех менеджеров банка, которых обязали возместить убытки предприятию в размере 1,2 млрд рублей.

«Состоя в должности заместителя директора банка, директор московского филиала Грушевская О.В. вступила в преступный сговор, направленный на хищение в особо крупном размере принадлежащих банку денежных средств путем обмана», — указано в материалах дела. Согласно приведенной информации, топ-менеджер организовала процесс заключения фиктивных договоров. По версии следствия, Грушевская подбирала нужные ей компании, затем предоставляла на кредитную комиссию ложные сведения о сделке и передавала их положительное решение в кредитный комитет, тем самым создавая видимость законной банковской деятельности. После чего ходатайствовала об открытии кредитной линии.

Как считает следствие, взятые по договорам деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных лиц, возвращать их не планировали. Предполагается, что средства перечислялись компаниям «Авоком», «Мелита», «Стройполимерторг», «Фишлэнд» и «Промоборудование». В целом таким образом было выведено 1,2 млрд рублей.

В сентябре 2019 года Верховный суд России в окончательном решении обязал выплатить данную сумму четырех топ-менеджеров «Тюменьагропромбанка»: Наталью Куреленко, Анну Кузьмину, Оксану Грушевскую и Ларису Сергееву. Последняя попыталась оспорить в суде свое обязательство по выплате долга после того, как ей стало известно об обвинении Грушевской в мошенничестве, однако проиграла его.

Ранее URA.RU сообщало, что ведущее банкротство «Тюменьагропромбанка» Агентство по страхованию вкладов выставило на торги долг его топ-менеджеров. Однако реализовать его не удалось. «Тюменьагропромбанк» лишился лицензии в декабре 2014 года, причиной называли неисполнение законов, а также участие в высокорисковых и сомнительных операциях. Уже в феврале 2017 года банк был признан банкротом, тогда его долг составлял 4 млрд рублей.