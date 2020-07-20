Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Хабаровск приедет новый врио губернатора — Премьер-министр РФ уволил замминистра науки — Госдеп ввел санкции против Рамзана Кадырова — Алексей Навальный закрывает ФБК — Ученые завершили испытания вакцины от COVID — «Бессмертный полк» перенесен на 2021 год — Курс доллара и уровень безработицы побили рекорды — Родным погибших военных повысят пенсии — Прокуратура утвердила обвинение в отношении актера Михаила Ефремова. Все самые интересные и важные новости России на 20 июля — в обзоре URA.RU:

Назначен врио главы Хабаровского края

Блогер Алексей Навальный закрывает свой Фонд борьбы с коррупцией

Блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией, который просуществовал девять лет. По словам Навального, организация сменит юридическое лицо из-за больших штрафов.

США ввели санкции против Рамзана Кадырова

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о том, что Госдеп вводит санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его причастности к нарушениям прав человека.

Сам Рамзан Кадыров ответил на эти обвинения провокационным постом в своем телеграм-канале, прикрепив к нему свою фотографию с оружием.

Уволена замминистра образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая задержана за махинации на 50 млн рублей. Она арестована с 3 июля по 16 августа.

Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ и Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, завершены 20 июля. Вторая группа из 20 добровольцев выписана из военного госпиталя, но через 42 дня им предстоит пройти еще одно контрольное обследование.

Эксперты также говорят том, что в ближайшее время новым препаратом будут вакцинировать 50 миллионов человек.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает, что в России на 20 июля выявлено 5940 случаев заражения коронавирусом.

Акция «Бессмертный полк» перенесена на 2021 год

Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Ранее планировалось провести мероприятие в июле, но организаторы решили отказаться от этой идеи из-за пандемии коронавируса.

Повышение пенсий ждет родных военных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому, в России повысят пенсии родственникам погибших военных.

Курс доллара поднялся до 72 рублей

Курс доллара впервые за июль вырос в цене до 72 рублей во время торгов на Московской бирже. На максимуме цена валюты достигла 72,1 рубля. Евро торговался на уровне 82,41 рубля.

Безработица в России превысила восьмилетний рекорд

По данным Росстата, официальное количество безработных в России в июне 2020 года составило 4 млн 606 тысяч человек — это на 93 тысячи больше, чем в мае. Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте.

Прокуратура утвердила обвинение по делу Михаила Ефремова

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Дело будет рассматриваться в Пресненском районном суде.

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