В Хабаровск приедет новый врио губернатора — Премьер-министр РФ уволил замминистра науки — Госдеп ввел санкции против Рамзана Кадырова — Алексей Навальный закрывает ФБК — Ученые завершили испытания вакцины от COVID — «Бессмертный полк» перенесен на 2021 год — Курс доллара и уровень безработицы побили рекорды — Родным погибших военных повысят пенсии — Прокуратура утвердила обвинение в отношении актера Михаила Ефремова. Все самые интересные и важные новости России на 20 июля — в обзоре URA.RU:
Назначен врио главы Хабаровского края
- Президент России Владимир Путин назначил на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края депутату Госдумы фракции ЛДПР Михаилу Дегтяреву.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал напутствие Михаилу Дегтяреву, и отметил, чтобы все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве.
- Арестованный губернатор Сергей Фургал пояснил своему адвокату, что сам он не держится за свой пост.
- ЦИК России обнародовал дату, когда пройдут выборы на должность губернатора Хабаровского края. Волеизъявление состоится 19 сентября 2021 года — в единый день голосования.
Блогер Алексей Навальный закрывает свой Фонд борьбы с коррупцией
- Блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией, который просуществовал девять лет. По словам Навального, организация сменит юридическое лицо из-за больших штрафов.
США ввели санкции против Рамзана Кадырова
- Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о том, что Госдеп вводит санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его причастности к нарушениям прав человека.
- Сам Рамзан Кадыров ответил на эти обвинения провокационным постом в своем телеграм-канале, прикрепив к нему свою фотографию с оружием.
Уволена замминистра образования
- Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая задержана за махинации на 50 млн рублей. Она арестована с 3 июля по 16 августа.
Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
- Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ и Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, завершены 20 июля. Вторая группа из 20 добровольцев выписана из военного госпиталя, но через 42 дня им предстоит пройти еще одно контрольное обследование.
- Эксперты также говорят том, что в ближайшее время новым препаратом будут вакцинировать 50 миллионов человек.
- Оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает, что в России на 20 июля выявлено 5940 случаев заражения коронавирусом.
Акция «Бессмертный полк» перенесена на 2021 год
- Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Ранее планировалось провести мероприятие в июле, но организаторы решили отказаться от этой идеи из-за пандемии коронавируса.
Повышение пенсий ждет родных военных
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому, в России повысят пенсии родственникам погибших военных.
Курс доллара поднялся до 72 рублей
- Курс доллара впервые за июль вырос в цене до 72 рублей во время торгов на Московской бирже. На максимуме цена валюты достигла 72,1 рубля. Евро торговался на уровне 82,41 рубля.
Безработица в России превысила восьмилетний рекорд
- По данным Росстата, официальное количество безработных в России в июне 2020 года составило 4 млн 606 тысяч человек — это на 93 тысячи больше, чем в мае. Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
Прокуратура утвердила обвинение по делу Михаила Ефремова
- Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Дело будет рассматриваться в Пресненском районном суде.
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