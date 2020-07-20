Самое важное в России на 20 июля. Назначен врио губернатора Хабаровского края, завершились испытания вакцины от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, дегтярев михаил
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Хабаровск приедет новый врио губернатора — Премьер-министр РФ уволил замминистра науки — Госдеп ввел санкции против Рамзана Кадырова — Алексей Навальный закрывает ФБК — Ученые завершили испытания вакцины от COVID — «Бессмертный полк» перенесен на 2021 год — Курс доллара и уровень безработицы побили рекорды — Родным погибших военных повысят пенсии — Прокуратура утвердила обвинение в отношении актера Михаила Ефремова. Все самые интересные и важные новости России на 20 июля — в обзоре URA.RU:

Назначен врио главы Хабаровского края

Блогер Алексей Навальный закрывает свой Фонд борьбы с коррупцией

США ввели санкции против Рамзана Кадырова

Уволена замминистра образования

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая задержана за махинации на 50 млн рублей. Она арестована с 3 июля по 16 августа.

Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19

  • Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ и Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, завершены 20 июля. Вторая группа из 20 добровольцев выписана из военного госпиталя, но через 42 дня им предстоит пройти еще одно контрольное обследование.
  • Эксперты также говорят том, что в ближайшее время новым препаратом будут вакцинировать 50 миллионов человек.
  • Оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает, что в России на 20 июля выявлено 5940 случаев заражения коронавирусом.

Акция «Бессмертный полк» перенесена на 2021 год

  • Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Ранее планировалось провести мероприятие в июле, но организаторы решили отказаться от этой идеи из-за пандемии коронавируса.

Повышение пенсий ждет родных военных

Курс доллара поднялся до 72 рублей

  • Курс доллара впервые за июль вырос в цене до 72 рублей во время торгов на Московской бирже. На максимуме цена валюты достигла 72,1 рубля. Евро торговался на уровне 82,41 рубля.

Безработица в России превысила восьмилетний рекорд

  • По данным Росстата, официальное количество безработных в России в июне 2020 года составило 4 млн 606 тысяч человек — это на 93 тысячи больше, чем в мае. Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте.

Прокуратура утвердила обвинение по делу Михаила Ефремова

  • Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Дело будет рассматриваться в Пресненском районном суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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