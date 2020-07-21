В Челябинске проверят кафе и рестораны из-за большого количества нарушений режима ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинскую область ждет режим ЧС — Предприятия общепита в Челябинске проверят — В Златоусте председатель ТИК подала в суд на коллегу — В Кусинском районе кандидат снялся с выборов в заксобрание — Аэропорт Челябинска вновь «заминировали». Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

В области будет введен режим ЧС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер введет режим ЧС на территории региона из-за засухи и лесных пожаров. Такое решение было принято 20 июля.

Также на сутки, до 21 июля в регионе продлено штормовое предупреждение.



Челябинские кафе и рестораны проверят на соблюдение правил режима ограничений

Замглавы города по экономразвитию Олег Извеков 20 июля сообщил, что управление торговли проверит, как челябинские рестораны соблюдают требования Роспотребнадзора в пандемию коронавируса. Ранее 11 заведений было оштрафовано за подобные нарушения.



Глава ТИК Златоуста подала в суд на своего секретаря

Руководитель территориальной избирательной комиссии Златоуста Евгения Логвиненко подала заявление в полицию на секретаря комиссии Наталью Саманову. Она считает, что Саманова самостоятельно зарегистрировала одного из кандидатов в законодательное собрание в нарушение процедуры.



Один из кандидатов снялся с выборов в заксобрание

Бывший руководитель исполкома «Единой России» в Кусинском районе Вячеслав Макеев снят с выборов в законодательное собрание Челябинской области. На выборы в заксобрание Макеев шел как самовыдвиженец, но не смог собрать подписи, поэтому снялся с выборов.

Ранее Вячеслава Макеева за нарушение партийной дисциплины должны были исключить из партии и уволить с поста главы исполкома.



Аэропорт Челябинска «минируют» четвертый день подряд

Сотни пассажиров не смогли вылететь из Челябинска 20 июля из-за очередного сообщения о минировании. По словам сотрудников аэропорта и силовиков, это происходит уже четвертый день подряд. МЧС и полиция проверяет аэровокзал, но ничего не находит.