20 июля 2020
19 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 21 июля. В области введут режим ЧС, предприятия общепита ждут проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, mamma's big house, кафе, маммас биг хаус, еда на вынос
В Челябинске проверят кафе и рестораны из-за большого количества нарушений режима ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинскую область ждет режим ЧС — Предприятия общепита в Челябинске проверят — В Златоусте председатель ТИК подала в суд на коллегу — В Кусинском районе кандидат снялся с выборов в заксобрание — Аэропорт Челябинска вновь «заминировали». Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

В области будет введен режим ЧС

  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер введет режим ЧС на территории региона из-за засухи и лесных пожаров. Такое решение было принято 20 июля.
  • Также на сутки, до 21 июля в регионе продлено штормовое предупреждение.

Челябинские кафе и рестораны проверят на соблюдение правил режима ограничений

  • Замглавы города по экономразвитию Олег Извеков 20 июля сообщил, что управление торговли проверит, как челябинские рестораны соблюдают требования Роспотребнадзора в пандемию коронавируса. Ранее 11 заведений было оштрафовано за подобные нарушения.

Глава ТИК Златоуста подала в суд на своего секретаря

  • Руководитель территориальной избирательной комиссии Златоуста Евгения Логвиненко подала заявление в полицию на секретаря комиссии Наталью Саманову. Она считает, что Саманова самостоятельно зарегистрировала одного из кандидатов в законодательное собрание в нарушение процедуры.

Один из кандидатов снялся с выборов в заксобрание

  • Бывший руководитель исполкома «Единой России» в Кусинском районе Вячеслав Макеев снят с выборов в законодательное собрание Челябинской области. На выборы в заксобрание Макеев шел как самовыдвиженец, но не смог собрать подписи, поэтому снялся с выборов.
  • Ранее Вячеслава Макеева за нарушение партийной дисциплины должны были исключить из партии и уволить с поста главы исполкома.

Аэропорт Челябинска «минируют» четвертый день подряд

  • Сотни пассажиров не смогли вылететь из Челябинска 20 июля из-за очередного сообщения о минировании. По словам сотрудников аэропорта и силовиков, это происходит уже четвертый день подряд. МЧС и полиция проверяет аэровокзал, но ничего не находит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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