20 июля 2020
19 июля 2020
18 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 21 июля. Прокуратура проверит загрязнение Оби, на Ямале создадут туристический кластер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ямал, туризм, ямалкан, ямал
На Полярном Урале планируют создать место для отдыха ямальцев и гостей региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале построят туристический кластер — Дополнительный госпиталь открыли в Тарко-Сале — Чиновников обвинили в коррупции — Прокуратура проверит загрязнение Оби. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор ЯНАО анонсировал создание туристической зоны

В Тарко-Сале открыли госпиталь в школе-интернате

  • В ЯНАО из-за волны заражений коронавирусом развернули 30 коек для пациентов в Тарко-Сале. Больных разместят в резервном стационаре, который действует на базе медицинского блока школы-интерната. Туда сразу же госпитализировали 26 пациентов.

Чиновников обвинили в нарушениях закона

Силовики начали проверку фактов загрязнения реки

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Природа Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...