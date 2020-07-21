На Полярном Урале планируют создать место для отдыха ямальцев и гостей региона
На Ямале построят туристический кластер — Дополнительный госпиталь открыли в Тарко-Сале — Чиновников обвинили в коррупции — Прокуратура проверит загрязнение Оби. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатор ЯНАО анонсировал создание туристической зоны
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов поделился планами создания современного туристического кластера на Полярном Урале, где смогут отдыхать жители региона и его гости.
В Тарко-Сале открыли госпиталь в школе-интернате
- В ЯНАО из-за волны заражений коронавирусом развернули 30 коек для пациентов в Тарко-Сале. Больных разместят в резервном стационаре, который действует на базе медицинского блока школы-интерната. Туда сразу же госпитализировали 26 пациентов.
Чиновников обвинили в нарушениях закона
- В администрации Шурышкарского района ЯНАО прошли обыски. Местных чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением из-за выдачи бюджетных средств компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков.
- Главу ямальского села Гыда Олега Шабалина привлекли к административной ответственности из-за нарушений при заключении контрактов. Мэрия подписывала договоры на поставки бензина, не соблюдая законов.
Силовики начали проверку фактов загрязнения реки
- Прокуратура Приуральского района ЯНАО начала проверку из-за загрязнения воды, которая попадает в Обь, откуда, в свою очередь, получают воду жители села Аксарка. Туда могли попасть опасные бактерии.
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