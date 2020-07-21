Челябинских единороссов может возглавить судимый бизнесмен

В Каслях готовятся к партийным перестановкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) местный политсовет «Единой России» временно возглавит ранее судимый бизнесмен Дмитрий Протазанов. Действующий руководитель, спикер райсобрания Лариса Лобашова, заразившаяся коронавирусом, находится в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщил URA.RU источник в Каслях, местные единороссы собираются согласовать кандидатуру Протазанова с президиумом регионального политсовета партии.

«Решено, что Протазанов в итоге возглавит районный политсовет не только как временный руководитель. На местном уровне решение уже принято, — рассказал источник. — Но его кандидатуру должен утвердить президиум областного политсовета. Это креатура главы района Игоря Колышева». Лобашова была госпитализирована в конце прошлой недели.

Сам Колышев опроверг информацию, что Протазанов является его креатурой. «Я не являюсь членом политсовета. На период отсутствия секретаря его обязанности исполняет один из заместителей. Поэтому я ни на что не влиял», — заверил глава. Официально Протазанов сейчас действительно занимает должность заместителя секретаря политсовета. Протазанов вступил в ряды «ЕР» в 2017 году, после чего его ввели в состав местного политсовета.

До этого он занимался правозащитной деятельностью вместе с бывшим омбудсменом Алексеем Севастьяновым. В 2017 году выдвигался на местные выборы в Каслях. Перед этим он пытался заявиться на праймериз «ЕР», но партия отказала ему в поддержке из-за судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В итоге Протазанов выдвинулся самостоятельно, но отозвал заявление по требованию «ЕР».

Основной бизнес Протазанова — риелторская деятельность. Он постоянно выигрывает торги, которые проводит администрация района на покупку жилья для нужд муниципалитета. Получить комментарий Протазанова корреспонденту агентства не удалось.

Секретарь президиума регионального политсовета «ЕР», спикер заксобрания Владимир Мякуш опроверг, что Протазанов может возглавить политсовет в Каслях. «У нас еще есть действующий секретарь политсовета в Каслях, Лобашова, — заявил URA.RU Мякуш. — Никто ее менять не собирается. Я недавно говорил с ней, у нее дела пошли на поправку».