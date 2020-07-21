Экс-мэр Екатеринбурга заработает 19 млн рублей на своем банке

«Банк Екатеринбург» выплатило по итогам 2019 года дивиденды в размере 64,6 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

ПАО «Банк Екатеринбург» выплатило по итогам 2019 года дивиденды в размере 64,6 миллиона рублей. Треть от суммы получила семья экс-мера Екатеринбурга и сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого. Данные содержатся в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный период: 64,643 млн рублей; 8,50 рубля на одну акцию», — говорится в сообщении. Доходы начислены на 7,6 млн обыкновенных акций.

29,13% акций банка «Екатеринбург» принадлежат Станиславу Чернецкому, сыну сенатора и бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Еще 29,29% — у администрации Екатеринбурга, 10,61% — у Алексея Брижицкого, 9,98% — у ООО «Геоникс», 9,72% — у Сергея Клименко и 9,72% —у Александра Баженова. По данным бухгалтерской отчетности банка, в 2019 году кредитная организация получила прибыль в 194,2 млн рублей.