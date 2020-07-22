В Белоруссии потребовали разорвать все договоры с Россией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы новое правительство страны снизило зависимость от России . Он уверен, что необходимо налаживать экспорт.

«Я — за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», — заявила Канопацкая. По ее словам, Белоруссия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, потому она должна сознательно участвовать в европейских структурах в качестве полноправного члена.

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая потребовала разорвать союзный договор с Россией. Об этом она заявила во время предвыборного выступления на телеканале «Беларусь 1».

Канопацкая желает вывести всех российских военнослужащих с территории Белоруссии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно