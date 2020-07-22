21 июля 2020

В Белоруссии потребовали разорвать все договоры с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
Канопацкая желает вывести всех российских военнослужащих с территории Белоруссии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая потребовала разорвать союзный договор с Россией. Об этом она заявила во время предвыборного выступления на телеканале «Беларусь 1».

«Я — за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», — заявила Канопацкая. По ее словам, Белоруссия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, потому она должна сознательно участвовать в европейских структурах в качестве полноправного члена.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы новое правительство страны снизило зависимость от России. Он уверен, что необходимо налаживать экспорт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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