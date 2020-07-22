В районе озера Тургояк удалось ликвидировать лесные пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тургоякском лесничестве ликвидировали пожары — От кандидатов в ЗС от «ЕР» требуют пополнить партийную кассу — Кандидат от «СР» подал в суд на кандидата от «ЕР» — В Каслях пост руководителя райсовета временно занял ранее судимый бизнесмен — Бывший глава региона вышел по УДО — В Челябинске появилась стена памяти Виктора Цоя. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Лесные пожары в районе озера Тургояк ликвидированы

Сотрудники МЧС ликвидировали очаги лесных пожаров на территории Тургоякского лесничества. Режим ЧС после ликвидации пожара сняли, однако противопожарный режим еще действует.

От кандидатов в ЗС от челябинской «ЕР» требуют пополнить партийную кассу, эсер подал в суд на единоросса

Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш 21 июля начал проводить собеседования с кандидатами в заксобрание от «ЕР» и их штабами. Собеседование проходит одновременно со сбором денег в партийный фонд.

Кандидат в ЗС по Металлургическому округу от «Справедливой России» Дмитрий Григорчик требует отменить регистрацию своего соперника от «Единой России» Алексея Денисенко. Эсер обвиняет единоросса в подкупе избирателей.

В Каслях районный совет «ЕР» возглавит бизнесмен с судимостью

В Каслинском районе местный политсовет «Единой России» временно возглавит ранее судимый бизнесмен Дмитрий Протазанов. Он заменит спикера райсобрания Ларису Лобашову, которая находится в тяжелом состоянии в больнице. Она заболела коронавирусом.

Бывший губернатор области вышел на свободу

Экс-глава региона Николай Сандаков, отбывший срок за коррупцию вышел на свободу по УДО. Прокуратура не стала оспаривать решение об условно-досрочном освобождении Сандакова.

Николай Сандаков заявил, что после возвращения в Челябинск не будет заниматься политикой.

В Челябинске появилась стена памяти Виктора Цоя