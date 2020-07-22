21 июля 2020
20 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 22 июля. Лесной пожар на Тургояке потушили, экс-губернатор области вышел на свободу по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе озера Тургояк удалось ликвидировать лесные пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тургоякском лесничестве ликвидировали пожары — От кандидатов в ЗС от «ЕР» требуют пополнить партийную кассу — Кандидат от «СР» подал в суд на кандидата от «ЕР» — В Каслях пост руководителя райсовета временно занял ранее судимый бизнесмен — Бывший глава региона вышел по УДО — В Челябинске появилась стена памяти Виктора Цоя. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Лесные пожары в районе озера Тургояк ликвидированы

  • Сотрудники МЧС ликвидировали очаги лесных пожаров на территории Тургоякского лесничества. Режим ЧС после ликвидации пожара сняли, однако противопожарный режим еще действует.

От кандидатов в ЗС от челябинской «ЕР» требуют пополнить партийную кассу, эсер подал в суд на единоросса

В Каслях районный совет «ЕР» возглавит бизнесмен с судимостью

  • В Каслинском районе местный политсовет «Единой России» временно возглавит ранее судимый бизнесмен Дмитрий Протазанов. Он заменит спикера райсобрания Ларису Лобашову, которая находится в тяжелом состоянии в больнице. Она заболела коронавирусом.

Бывший губернатор области вышел на свободу

  • Экс-глава региона Николай Сандаков, отбывший срок за коррупцию вышел на свободу по УДО. Прокуратура не стала оспаривать решение об условно-досрочном освобождении Сандакова.
  • Николай Сандаков заявил, что после возвращения в Челябинск не будет заниматься политикой.

В Челябинске появилась стена памяти Виктора Цоя

  • Челябинский уличный художник Тимур Абдуллаев в самом центре города на улице Свободы создал стену памяти Виктора Цоя.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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