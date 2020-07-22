21 июля 2020
20 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 22 июля. Президент России посетит Тобольск, регион стал шестым в рейтинге по качеству жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский нефтегазовый форум. Тюмень, тюменский нефтегазовый форум
Правительство Тюменской области отправило приглашение президенту России для участия в нефтегазовом форуме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы пригласили президента на нефтегазовый форум — Область получила высокие баллы в рейтинге — В регионе временно трудоустроят более восьми тысяч человек — Троих кандидатов в облдуму не зарегистрировали — экс-замгубернатора получила госнаграду — Из Тюмени в Казахстан отправили гуманитарную помощь. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Тюменцы ждут приезда Владимира Путина

Тюменская область заняла высокое место в рейтинге по качеству жизни

  • Тюменская область с 5,22 балла заняла шестое место в рейтинге регионов по качеству жизни. Качество жизни оценивали по нескольким критериям: оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости, обеспеченность педагогами и врачами.

Власти выделили деньги для трудоустройства граждан

  • Правительство Тюменской области создаст восемь тысяч временных рабочих мест за счет областного бюджета. Средства для трудоустройства 1 300 тюменцев будут компенсированы из федерального бюджета.

Три кандидата в облдуму получили отказ избиркома

Экс-чиновница получила госнаграду

  • Бывший заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, покинувшая свой пост в конце прошлого года, награждена орденом почета. Сейчас она принимает участие в заседаниях регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в статусе советника губернатора.

Тюменцы отправили гуманитарную помощь в Казахстан

  • Национально-культурная автономия казахов Тюменской области 21 июля отправила из Тюмени в Казахстан более 20 тысяч медицинских масок, пять тысяч пар одноразовых перчаток, более 500 литров дезинфицирующих средств и антисептиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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