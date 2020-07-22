Правительство Тюменской области отправило приглашение президенту России для участия в нефтегазовом форуме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы пригласили президента на нефтегазовый форум — Область получила высокие баллы в рейтинге — В регионе временно трудоустроят более восьми тысяч человек — Троих кандидатов в облдуму не зарегистрировали — экс-замгубернатора получила госнаграду — Из Тюмени в Казахстан отправили гуманитарную помощь. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Тюменцы ждут приезда Владимира Путина

Правительство Тюменской области предложило президенту России Владимиру Путину посетить нефтегазовый форум, который пройдет в региональной столице 22—24 сентября.

Ранее стало известно, что президент России в сентябре посетит Тобольск, где проведет совещание по развитию нефтегазохимии.

Тюменская область заняла высокое место в рейтинге по качеству жизни

Тюменская область с 5,22 балла заняла шестое место в рейтинге регионов по качеству жизни. Качество жизни оценивали по нескольким критериям: оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости, обеспеченность педагогами и врачами.

Власти выделили деньги для трудоустройства граждан

Правительство Тюменской области создаст восемь тысяч временных рабочих мест за счет областного бюджета. Средства для трудоустройства 1 300 тюменцев будут компенсированы из федерального бюджета.

Три кандидата в облдуму получили отказ избиркома

Трое самовыдвиженцев на довыборы в Тюменскую облдуму не смогли пройти через избирательный фильтр. Ими стали лидер тюменского обкома РКРП Александр Черепанов и беспартийные Александр Агеев и Станислав Подкорытов.

Экс-чиновница получила госнаграду

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, покинувшая свой пост в конце прошлого года, награждена орденом почета. Сейчас она принимает участие в заседаниях регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в статусе советника губернатора.

Тюменцы отправили гуманитарную помощь в Казахстан