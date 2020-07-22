21 июля 2020
20 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 22 июля. В регионе построят железную дорогу за 100 млрд, силовики раскрыли причину обыска в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка ТБО2. Нижневартовск, рельсы, жд, шпалы, железная дорога
В ЯНАО постоят железную дорогу за 100 миллиардов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Силовики раскрыли детали обысков в мэрии Шурышкарского района — РЖД построят железную дорогу — Прокуратура потребовала убрать свалку мусора в Пуровском районе — в ЯНАО нашли останки мамонта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Раскрыты подробности обысков в Шурышкарской мэрии

РЖД построят железную дорогу на Ямале за 100 млрд рублей

  • ОАО «РЖД» профинансирует строительство железной дороги на сумму 100 млрд рублей в рамках проекта «Северный широтный ход». Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Специалисты РЖД закончили работу над проектно-сметной документацией ждут результатов госэкспертизы.

Прокуратура требует ликвидировать свалку в Пуровском районе

На Ямале нашли останки мамонта

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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