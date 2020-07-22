В ЯНАО постоят железную дорогу за 100 миллиардов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Силовики раскрыли детали обысков в мэрии Шурышкарского района — РЖД построят железную дорогу — Прокуратура потребовала убрать свалку мусора в Пуровском районе — в ЯНАО нашли останки мамонта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Раскрыты подробности обысков в Шурышкарской мэрии

Причиной обысков в администрации Шурышкарского района ЯНАО, которые прошли 20 июля, стали две работающие с мэрией компании, носящие одно название.

По мнению следователей, с помощью фирм-близнецов чиновники выводили бюджетные деньги. В результате махинаций они нанесли бюджету ущерб в размере порядка 300 млн рублей.

РЖД построят железную дорогу на Ямале за 100 млрд рублей

ОАО «РЖД» профинансирует строительство железной дороги на сумму 100 млрд рублей в рамках проекта «Северный широтный ход». Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Специалисты РЖД закончили работу над проектно-сметной документацией ждут результатов госэкспертизы.

Прокуратура требует ликвидировать свалку в Пуровском районе

Природоохранная прокуратура округа потребовала от чиновников убрать несанкционированную свалку мусора, который занимает четыре гектара в Пуровском районе. На участке были найдены как бытовые, так и промышленные отходы.

На Ямале нашли останки мамонта