22 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 23 июля. Областной министр умер от COVID, глава МЧС прибыл в Нижние Серги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, дегтярев дмитрий
Министру АПК Дмитрию Дегтяреву было всего 43 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От коронавируса скончался министр АПК — Руководитель МЧС прилетел в Нижние Серги — План строительства деревни Универсиады одобрен госэкспертизой — В Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль, но не будет праздноваться День города. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге скончался министр агропромкомплекса

  • Глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев умер от коронавируса в ГКБ № 40. Ему было 43 года.
  • Областные чиновники шокированы этим известием и будут усиливать карантинные меры в здании правительства.

Глава МЧС России прибыл в Нижние Серги

План строительства деревни Универсиады-2023 прошел госэкспертизу

  • Госэкспертиза Свердловской области разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Первым будет построено общежитие №1, которое после проведения Универсиады передадут УрФУ.

Екатеринбург и Нижний Тагил отменяют Дни города

  • Из-за коронавируса в 2020 году в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле не будут проводиться масштабные торжества. В Екатеринбурге под вопросом даже проведение праздничного салюта. Окончательное решение примут ориентировочно 5—6 августа.
  • В Нижнем Тагиле отменят большинство мероприятий. В основном они пройдут в онлайн-режиме. Однако для тагильчан, удостоившихся званий «Почетный гражданин города» и «За заслуги перед городом» мэрия сделала исключение — их награждение со всеми предосторожностями состоится в зале Демидовской дачи.

«Венский фестиваль» в Екатеринбурге состоится

  • Организаторы «Венского фестиваля» получили разрешение от властей провести мероприятие 29 июля в Екатеринбурге. Сроки «Венского фестиваля» неоднократно переносились из-за коронавируса. Музыкальный праздник пройдет с ограничениями — ежедневно его смогут посетить лишь 750 человек.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...