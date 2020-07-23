Министру АПК Дмитрию Дегтяреву было всего 43 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От коронавируса скончался министр АПК — Руководитель МЧС прилетел в Нижние Серги — План строительства деревни Универсиады одобрен госэкспертизой — В Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль, но не будет праздноваться День города. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге скончался министр агропромкомплекса

Глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев умер от коронавируса в ГКБ № 40. Ему было 43 года.

Областные чиновники шокированы этим известием и будут усиливать карантинные меры в здании правительства.

Глава МЧС России прибыл в Нижние Серги

Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев и губернатор области Евгений Куйвашев прилетели в Нижние Серги, где 20 июля произошло подтопление. Чиновники провели совещание в оперативном штабе, развернутом в местной администрации.

В Нижних Сергах обсуждаются три причины потопа: природная, связанная с обильными осадками, и две техногенные.

В результате ЧС подтоплены четыре административных здания и 63 частных дома, в которых проживают 189 человек. Ситуацию под свой контроль взяла Генпрокуратура.

План строительства деревни Универсиады-2023 прошел госэкспертизу

Госэкспертиза Свердловской области разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Первым будет построено общежитие №1, которое после проведения Универсиады передадут УрФУ.

Екатеринбург и Нижний Тагил отменяют Дни города

Из-за коронавируса в 2020 году в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле не будут проводиться масштабные торжества. В Екатеринбурге под вопросом даже проведение праздничного салюта. Окончательное решение примут ориентировочно 5—6 августа.

В Нижнем Тагиле отменят большинство мероприятий. В основном они пройдут в онлайн-режиме. Однако для тагильчан, удостоившихся званий «Почетный гражданин города» и «За заслуги перед городом» мэрия сделала исключение — их награждение со всеми предосторожностями состоится в зале Демидовской дачи.

«Венский фестиваль» в Екатеринбурге состоится