Чиновники проверят предприятия общепита на соблюдения мер профилактики коронавируса
Глава региона потребовал проверить сферу услуг — В Челябинске затопило больницу после ремонта — Две непарламентские партии сняли с выборов — Глава Копейска заплатит штраф. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:
Глава области потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики от COVID
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании оперштаба 22 июля потребовал от глав городов и районов тщательнее проверять предприятия сферы услуг на соблюдение мер профилактики и защиты от коронавируса. Причем, в первую очередь, обратить внимание стоит на общепит.
В Челябинске затопило здание больницы после реконструкции
- В новом здании противотуберкулезного диспансера в Челябинске, где сейчас лежат больные коронавирусом, затопило первый этаж. Пациентов срочно переместили на верхние этажи, а прокуратура региона начала проверять застройщика, который выполнял реконструкцию здания.
Две оппозиционные партии не смогут принять участие в выборах в ЗС
- Кандидаты от партий «Яблоко» и «Возрождение России» не примут участие в выборах в законодательное собрание области. В подписях, которые сдали кандидатам в облизбирком, выявлен большой процент брака. Партии «За правду!», Партия Роста, Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива» и «Родина» будут допущены к выборам. Парламентские партии от сбора подписей освобождены.
Прокуратура оштрафовала мэра Копейска
- Из-за проблем с водоснабжением города в период аномальной жары мэр Копейска Андрей Фалейчик не предпринял необходимых действий по запуску резервной линии подачи воды. При этом он сэкономил 1,5 млн рублей, но сотни домов города не могли в полной мере пользоваться водой. В дело вмешалась прокуратура и выписала главе города штраф, а водоканалу предписание об устранении проблемы.