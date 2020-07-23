22 июля 2020
21 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 23 июля. Две партии не допустили до выборов, в Челябинске затопило противоковидный госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники проверят предприятия общепита на соблюдения мер профилактики коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона потребовал проверить сферу услуг — В Челябинске затопило больницу после ремонта — Две непарламентские партии сняли с выборов — Глава Копейска заплатит штраф. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

Глава области потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики от COVID

  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании оперштаба 22 июля потребовал от глав городов и районов тщательнее проверять предприятия сферы услуг на соблюдение мер профилактики и защиты от коронавируса. Причем, в первую очередь, обратить внимание стоит на общепит.

В Челябинске затопило здание больницы после реконструкции

  • В новом здании противотуберкулезного диспансера в Челябинске, где сейчас лежат больные коронавирусом, затопило первый этаж. Пациентов срочно переместили на верхние этажи, а прокуратура региона начала проверять застройщика, который выполнял реконструкцию здания.

Две оппозиционные партии не смогут принять участие в выборах в ЗС

  • Кандидаты от партий «Яблоко» и «Возрождение России» не примут участие в выборах в законодательное собрание области. В подписях, которые сдали кандидатам в облизбирком, выявлен большой процент брака. Партии «За правду!», Партия Роста, Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива» и «Родина» будут допущены к выборам. Парламентские партии от сбора подписей освобождены.

Прокуратура оштрафовала мэра Копейска

  • Из-за проблем с водоснабжением города в период аномальной жары мэр Копейска Андрей Фалейчик не предпринял необходимых действий по запуску резервной линии подачи воды. При этом он сэкономил 1,5 млн рублей, но сотни домов города не могли в полной мере пользоваться водой. В дело вмешалась прокуратура и выписала главе города штраф, а водоканалу предписание об устранении проблемы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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