Пешеходная зона в парке Победы в Кургане снова требует ремонта
Кандидаты от «ЕР» планируют победить во всех округах — Кандидат от «Яблока» снялась с выборов — В школах сократят ставки — Парк Победы вновь отремонтируют — В Исети массово гибнет рыба — Силовики задержали особо опасных преступников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:
Единороссы планируют взять большинство, оппозиция снимается с выборов
- В Курганском реготделении «Единой России» рассчитывают оставить за собой как минимум две трети мандатов в новом составе и победить на всех 17-ти округах на выборах в облдуму.
- Из предвыборной гонки за место в областную думу по собственному желанию выбыла представитель партии «Яблоко» Марина Зарубина.
В школах Кургана сократят ставки сотрудников
- В курганских школах начался новый этап оптимизации. В городе объединят две школы в микрорайоне Северный, в связи с этим штат сотрудников будет сокращен. Все работники получат уведомления до 1 сентября.
Парк Победы в Кургане ждет новый ремонт
- В Кургане в парке Победы, который открыли после реконструкции в 2020 году, перекрыли часть пешеходной зоны для жителей из-за провалов покрытия. По версии мэрии, там произошла просадка основания под плиточным покрытием, и подрядчики устранят этот недочет по гарантии.
Под Шадринском массово гибнет рыба
- В реке Исеть под Шадринском происходит массовый замор рыбы. По словам местных жителей, рыба погибает от выбросов в реку отходов из канализации, с которыми не справляются очистные сооружения.
Силовики задержали особо опасных бандитов
- В Курганской области задержаны члены банды Дмитрия Романова — группировка действовала в регионе с 2006 по 2016 годы. Материалы по ним в ближайшее время передадут в суд. Члены ОПГ обвиняются в особо тяжких преступлениях: убийствах, разбое, вымогательствах.
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