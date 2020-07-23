22 июля 2020
21 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 23 июля. Силовики задержали членов ОПГ, в школах сократят ставки, парк Победы отремонтируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Победы. Курган., парк победы
Пешеходная зона в парке Победы в Кургане снова требует ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидаты от «ЕР» планируют победить во всех округах — Кандидат от «Яблока» снялась с выборов — В школах сократят ставки — Парк Победы вновь отремонтируют — В Исети массово гибнет рыба — Силовики задержали особо опасных преступников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

Единороссы планируют взять большинство, оппозиция снимается с выборов

В школах Кургана сократят ставки сотрудников

  • В курганских школах начался новый этап оптимизации. В городе объединят две школы в микрорайоне Северный, в связи с этим штат сотрудников будет сокращен. Все работники получат уведомления до 1 сентября.

Парк Победы в Кургане ждет новый ремонт

Под Шадринском массово гибнет рыба

  • В реке Исеть под Шадринском происходит массовый замор рыбы. По словам местных жителей, рыба погибает от выбросов в реку отходов из канализации, с которыми не справляются очистные сооружения.

Силовики задержали особо опасных бандитов

  • В Курганской области задержаны члены банды Дмитрия Романова — группировка действовала в регионе с 2006 по 2016 годы. Материалы по ним в ближайшее время передадут в суд. Члены ОПГ обвиняются в особо тяжких преступлениях: убийствах, разбое, вымогательствах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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