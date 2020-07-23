22 июля 2020
21 июля 2020
20 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 23 июля. В регионе сняли часть ограничительных мер, экс-чиновника посадили на 16 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, спортсмен, спортивная площадка, спорт, отжимания на брусьях, спортивная зона
Теперь в ХМАО можно заниматься спортом и гулять с детьми на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ХМАО перешел к первому этапу снятия карантина — Югорчане не могут получить медпомощь — В Сургуте затягивается строительство школы — Экс-чиновника приговорили к 16 годам. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

ХМАО вышел на первый этап снятия ограничений по коронавирусу

Жители ХМАО не могут получить медицинскую помощь

  • Жители Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма жалуются на то, что не могут дозвониться до больниц и поликлиник, чтобы получить необходимую медпомощь. Ранее такая проблема уже возникала, и тогда из отпусков были вызваны более 50 медработников. Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что готов разбираться с каждым таким случаем.

В Сургуте срываются сроки окончания строительства школы

Суд приговорил бывшего чиновника к большому сроку

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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