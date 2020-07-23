Теперь в ХМАО можно заниматься спортом и гулять с детьми на улице
ХМАО перешел к первому этапу снятия карантина — Югорчане не могут получить медпомощь — В Сургуте затягивается строительство школы — Экс-чиновника приговорили к 16 годам. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:
ХМАО вышел на первый этап снятия ограничений по коронавирусу
- Глава ХМАО Наталья Комарова 22 июля подписала постановление, снимающее часть ограничений. Согласно документу, теперь на открытом воздухе можно заниматься спортом и гулять, но не более чем вдвоем или с детьми.
Жители ХМАО не могут получить медицинскую помощь
- Жители Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма жалуются на то, что не могут дозвониться до больниц и поликлиник, чтобы получить необходимую медпомощь. Ранее такая проблема уже возникала, и тогда из отпусков были вызваны более 50 медработников. Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что готов разбираться с каждым таким случаем.
В Сургуте срываются сроки окончания строительства школы
- В густонаселенном районе Сургута из-за споров между чиновниками по поставкам оборудования может сдвинуться срок сдачи школы в эксплуатацию. Школа, рассчитанная на 550 мест, по планам должна быть открыта в 2021 году.
Суд приговорил бывшего чиновника к большому сроку
- Суд ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего бывшего сотрудника аппарата губернатора ХМАО, жителя Ханты-Мансийска, который совершил двойное убийство. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.