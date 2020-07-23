Названы самые необычные вакансии июля

В Ялте ищут спасателя, который будет следить за чистотой на пляже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми необычными вакансиями в июле стали собиратель черешни, матрос-спасатель и дессинатор (специалист по разработке тканей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Работа.ру».

На московском производстве тканей и огнестойких материалов открыта вакансия дессинатора. В обязанности этого специалиста входит проектирование новых тканей и тестирование полученных образцов. «Соискатель должен владеть технологиями ткачества и иметь опыт работы не менее года. Зарплата на данной должности начинается от 50 тысяч рублей», — уточнили в сервисе.

Московская студия 3D печати ищет скульптора по миниатюрным композициям — кандидат должен быть профессионалом в лепке миниатюрных фигур людей и животных. Стаж работы требуется не менее года, зарплата обговаривается на собеседовании. А омский филиал российского банка требуется сценарист по клиентскому опыту, который будет придумывать сценарии беседы с клиентами с помощью голосовых и текстовых ботов.

В Славянске-на-Кубани нуждаются в сборщиках черешни. За месяц работы обещают платить до 45 тысяч рублей. В Нижегородской области ищут работника для сбора клубники, там предлагают зарплату до 70 тысяч рублей. Гостиница в Ялте подыскивает на летний сезон матроса-спасателя с опытом работы от года. Работать предстоит посменно, зарплата предлагается от 20 тысяч рублей. В обязанности работника входит выдача пляжного инвентаря отдыхающим и обеспечение чистоты на пляже.

Ранее стало известно, какие вакансии для работы на удаленке в условиях пандемии являются самыми высокооплачиваемыми. Руководители отдела бухгалтерии могут рассчитывать на зарплату до 250 тысяч рублей. Переводчикам за работу из дома платят 150-200 тысяч рублей. А менеджеры по развитию бизнеса и специалисты по контекстной рекламе получают свыше 100 тысяч рублей в месяц, пишет портал «Дни.ру».