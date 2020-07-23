Потепление отразится на финансовом положении сырьевых компаний Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Потепление в регионах многолетней мерзлоты может негативно отразиться на финансовых показателях крупнейших сырьевых корпораций «Газпром», «Новатэк», «Норникель» и «Алроса». К такому выводу пришли аналитики банка Morgan Stanley.

Банк провел стресс-тест для российских сырьевых компаний и рассмотрел, как потепление в регионах многолетней мерзлоты может отразиться на их финансовых показателях и дивидендных выплатах в 2022 году. «По данным аналитиков, потепление приводит к выбросам метана и углекислого газа, которые влияют на устойчивость грунта и создают риски для инфраструктуры», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет компании.

Свободный денежный поток «Газпрома» может сократиться более чем вдвое по сравнению с прогнозным показателем без учета климатического риска: с 8,4 млрд до 4 млрд долларов. При учете климатического риска прогнозный показатель по дивидендам «Норникеля» сократится в два раза — до 1,1 млрд долларов, приводит издание прогноз банка.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний стал наиболее актуальным после разлива дизеля в Норильске, пишет RT. Авария произошла в Норильске 29 мая. Из топливных резервуаров ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала в близлежащие реки Далдыкан и Амбарную. Как заявили в Минприроды, авария могла произойти на фоне глобального потепления, из-за которого размораживается грунт в Арктике.