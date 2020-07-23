В Совфеде не поддержали перенос единого дня голосования.Депутаты тоже против идеи главы ЦИК

Сергей Неверов отмечает, что явка на выборы в сентябре, как правило, высокая, хоть и зависит от специфики регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов высказали мнение, что переносить единый день голосования не нужно. Так они отреагировали на идею главы ЦИК Эллы Памфиловой перенести выборы на другой месяц.

Ранее Памфилова высказала мнение, согласно которому единый день голосования нужно перенести. По ее словам, явка в сентябре будет низкой.

«У нас огромная страна, с большим количеством часовых поясов, с разным климатом, и какое бы мы время не выбрали, какой бы мы день не назначили, он все равно не устроит всех», — приводит агентство высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, сентябрь наиболее подходящий месяц для проведения единого дня голосования.

Сергей Неверов также высказался против переноса единого дня голосования на другой месяц. «По нашему убеждению, оптимальный день — это как раз сентябрь», — цитирует РИА «Новости» Неверова. Он отмечает, что явка на выборы в сентябре, как правило, высокая, хоть и зависит от специфики регионов. По словам лидера фракции, голосование переносить не нужно.

Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В этот день в регионах России пройдут выборы разных уровней.