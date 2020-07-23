Жизнь возвращается в привычное русло, но масочный режим сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июля, — 225-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 135-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 10 757 случаев заболевания COVID-19. 6 707 человек выздоровели. 230 жителей региона скончалось, из них 90 непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 795 038 (+5 848) случаев заражения. Вылечились 580 330 пациентов — 72% от заболевших. Умерли 12 892 человека — 1,6% от заразившихся.

Зафиксирован новый рекорд

В Челябинской области поставлен рекорд. За минувшие сутки от коронавируса вылечилось 253 человека. Это самый высокий суточный показатель по выздоровлениям с начала эпидемии. Число заражений в два раза меньше.

COVID-19 диагностировали у 129 жителей, сообщили в оперативном штабе региона. Три человека, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, скончались. На лечении остается 3 526 южноуральцев.

Затопило ковидных больных

В Челябинске во время дождя затопило туберкулезный диспансер на улице Комаровского. В этом лечебном учреждении находится отделение для лечения больных коронавирусом. Вода залила именно четвертый этаж, где лечат от COVID-19. Врачам и санитарам пришлось эвакуировать пациентов.

Из-за дождя протекла кровля. Прокурор Челябинской области Виталий Лопин дал поручение провести проверку. Тубдиспансер недавно ремонтировали. Ремонтом занималась фирма «Стройтрансоюз». Руководитель этой фирмы Михаил Азаматов уже проходит по нескольким уголовным делам. Бумаги по приемке подписывала замминистра строительства региона Татьяна Антонова, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.

Челябинск пока не уходит с плато по зараженям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

День города могут отменить

В мэрии Челябинска из-за пандемии коронавируса приостановлена подготовка к празднованию Дня города. Обычно уже в середине июля составляется концертная программа, и спонсоры праздников заключают контракты с эстрадными звездами на предмет выступления в Челябинске. Также в это время подписываются договоры на оплату праздничного салюта.

Сейчас никакие контракты не заключаются. Источники URA.RU утверждают, что День города могут отменить, если ситуация с заболеваниями не улучшится. Официально днем рождения Челябинска считается 13 сентября. Программа по случаю Дня города стартует с 1 сентября, когда в парках проводят праздники для первоклассников. Основные празднества проходят во вторые выходные сентября.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

Рост заболеваний снизился и область приблизилась к отмене карантина. Но до снятия всех ограничительных мер и отмены масочного режима пока далеко. Режим повышенной готовности будет продлен в самое ближайшее время еще на две недели.

Областные власти все же надеются, что к октябрю ситуация стабилизируется. Губернатор Алексей Текслер даже пригласил представителей Китая на форум глав стран ШОС, который должен состоятся с 7 по 9 октября в Челябинске. «Если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация», — уточнил Текслер.

Скоро начнется проектирование новой инфекционной областной больницы. Региональный минздрав готовит необходимые документы. Из областного бюджета выделено более двух миллиардов рублей на строительство. Власти рассматривают три варианта под новую больницу — в Челябинске на базе областной больницы №8, в Копейске и в поселке Сосновка.