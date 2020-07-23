Самое важное в России на 23 июля. ФСБ задержала террористов, Кадыров стал генералом Росгвардии, кто первым получит вакцину от коронавируса

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В ходе спецоперации силовики задержали 22 боевиков в трех регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио главы Хабаровского края начал реформы — глава ЛДПР пообещал освободить экс-губернатора Хабаровского края — силовики задержали террористов — премьер-министр рассказал о нацпроектах — Совфед покинут несколько сенаторов — в Госдуме не готовы менять день единого голосования — в России снимается запрет на ввоз импортного топлива — глава Чечни стал генерал-майором — бизнесмен подал в суд на блогера, а музыкант на депутата. Все самые интересные и важные новости России на 23 июля — в обзоре URA.RU:

Новый врио Хабаровского края планирует реформы, лидер ЛДПР пообещал освободить Сергея Фургала

Силовики задержали членов террористической организации

Премьер-министр оценил состояние экономики для реализации нацпроектов

Совфед могут покинуть несколько сенаторов

В Госдуме не поддержали перенос единого дня голосования, предложили ужесточить правила для мотоциклистов и решили продлить дачную амнистию

Глава Минздрава рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса

В России снимут запрет на ввоз импортного топлива и отменят страховые платежи по ипотеке

Глава Чечни стал генерал-майором Росгвардии

Бизнесмен Евгений Пригожин подаст в суд на блогера Алексея Навального, а музыкант Андрей Макаревич — на депутата Сергея Бондаренко

Суд признал диспетчеров аэропорта Внуково виновными в резонансной авиакатастрофе

  • Солнцевский суд Москвы признал двух диспетчеров аэропорта Внуково Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Романа Дунаева виновными в крушение самолета главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Суд огласит приговор через несколько дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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