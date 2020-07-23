В ходе спецоперации силовики задержали 22 боевиков в трех регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио главы Хабаровского края начал реформы — глава ЛДПР пообещал освободить экс-губернатора Хабаровского края — силовики задержали террористов — премьер-министр рассказал о нацпроектах — Совфед покинут несколько сенаторов — в Госдуме не готовы менять день единого голосования — в России снимается запрет на ввоз импортного топлива — глава Чечни стал генерал-майором — бизнесмен подал в суд на блогера, а музыкант на депутата. Все самые интересные и важные новости России на 23 июля — в обзоре URA.RU:

Новый врио Хабаровского края планирует реформы, лидер ЛДПР пообещал освободить Сергея Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ. Он отметил, что у местного населения нет денег на жизнь, поэтому в регионе растет задолженность. Также Дегтярев сообщил, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Дегтярев не общается с гражданами, потому что еще недолго находится на своем посту. Сейчас у врио много оперативных дел, но вскоре он выйдет на связь с народом.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и встать на колени перед жителями региона.

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО «Лефортово» в Москве, где содержится экс-губернатор Сергей Фургал. Однако увидеться с Фургалом ей не удалось, так как для этого нужно разрешение следователя

Силовики задержали членов террористической организации

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали 22 боевиков «Исламского движения Узбекистана» (запрещена в России с 2003 года). Спецоперации прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. По информации следователей, боевики вербовали людей в Сирию.

Премьер-министр оценил состояние экономики для реализации нацпроектов

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в России достаточно средств, чтобы реализовать все национальные проекты, несмотря на пандемию коронавируса. Фонд национального благосостояния к концу 2020 года должен быть не меньше 8 трлн рублей, а золотовалютные запасы России — больше 570 млрд долларов.

Совфед могут покинуть несколько сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что после выборов в сентябре из палаты могут уйти до семи сенаторов.

После единого дня голосования в сентябре Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Депутат может перейти в Совет Федерации.

В Госдуме не поддержали перенос единого дня голосования, предложили ужесточить правила для мотоциклистов и решили продлить дачную амнистию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов высказались против того, чтобы переносить единый день голосования. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова высказала мнение, что единый день голосования нужно перенести. По ее словам, явка в сентябре будет низкой.

Депутатам Госдумы предложили законопроект, который запретит мотоциклистам опасное маневрирование между рядами и параллельное движение с другим транспортом по одной полосе.

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления индивидуального жилья и садовых домов в собственность.

Глава Минздрава рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в августе вакцину от коронавируса могут получить врачи и люди, находящиеся в группе риска. Однако глава Минздрава не уточнил, когда начнется массовая вакцинация.

В России снимут запрет на ввоз импортного топлива и отменят страховые платежи по ипотеке

Правительство России разрешит поставку дешевого топлива из-за границы. Это решение принято в связи с восстановлением спроса на нефть в стране.

Центробанк РФ обязал банки самим страховать недвижимость, жизнь и здоровье заемщика при выдаче ипотеки россиянам.

Глава Чечни стал генерал-майором Росгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. По словам Кадырова, об этом ему сообщил президент во время телефонного разговора.

Бизнесмен Евгений Пригожин подаст в суд на блогера Алексея Навального, а музыкант Андрей Макаревич — на депутата Сергея Бондаренко

Российский бизнесмен Евгений Пригожин собирается подать в суд на блогера Алексея Навального за клевету. Предприниматель обвиняет оппозиционера в том, что тот назвал его вором.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич собирается подать в суд на новосибирского депутата от «ЕР» Сергея Бондаренко. Музыкант считает, что политик незаконно разместил на своем баннере слова из его песни «За тех, кто в море».

Суд признал диспетчеров аэропорта Внуково виновными в резонансной авиакатастрофе