23 июля 2020
22 июля 2020
21 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 24 июля. На Ямале рекордно выросли цены на топливо, Салехард готов к отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО цена на топливо выросла больше, чем в других регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более двухсот семей использовали жилищные сертификаты — Энергетики почти подготовили Салехард к зиме — На Ямале выросли цены на бензин — В Салехарде осудили экс-чиновника. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

В Ноябрьске молодые семьи использовали сертификаты

  • 206 молодых семей в Ноябрьске использовали сертификаты на жилье по программе «Молодая семья». Всего было выдано 237 сертификатов, остальные семьи еще не воспользовались своими правами.

«Салехардэнерго» отчитался о готовности к отопительному сезону

  • Салехард готов к отопительному сезону на 80%. По словам главы «Салехардэнерго» Евгения Федотова, на ремонт сетей тепло- и водоснабжения планируют потратить 615 млн рублей. Все котельные обеспечены резервным топливом.

На Ямале рекордно выросла стоимость бензина

В Салехарде осудили бывшего чиновника

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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