В ЯНАО цена на топливо выросла больше, чем в других регионах России
Более двухсот семей использовали жилищные сертификаты — Энергетики почти подготовили Салехард к зиме — На Ямале выросли цены на бензин — В Салехарде осудили экс-чиновника. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:
В Ноябрьске молодые семьи использовали сертификаты
- 206 молодых семей в Ноябрьске использовали сертификаты на жилье по программе «Молодая семья». Всего было выдано 237 сертификатов, остальные семьи еще не воспользовались своими правами.
«Салехардэнерго» отчитался о готовности к отопительному сезону
- Салехард готов к отопительному сезону на 80%. По словам главы «Салехардэнерго» Евгения Федотова, на ремонт сетей тепло- и водоснабжения планируют потратить 615 млн рублей. Все котельные обеспечены резервным топливом.
На Ямале рекордно выросла стоимость бензина
- В Салехарде эксперты зафиксировали наиболее заметный рост цен среди городов России на автомобильное топливо. Там цены выросли на 1,7%. Сейчас средняя цена на топливо в РФ составляет 45,54 рубля за литр.
В Салехарде осудили бывшего чиновника
- Салехардский горсуд признал виновным экс-директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова в хищении 60 млн рублей из бюджета. Бывшего чиновника приговорили к семи годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей.